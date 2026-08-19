Loka á leikskólanum Hagaborg í Vesturbæ Reykjavíkur í tvö ár. Börn og starfsfólk leikskólans færast yfir á leikskólann Grandaborg. Bæta á við færanlegri einingu við Grandaborg til að fjölga plássum en breytingin fækkar leikskólaplássum í Reykjavík tímabundið um 18 á meðan framkvæmdunum stendur.
Tilkynnt var í vor að ekki yrðu innrituð ný börn í leikskólann en í nýrri fundargerð leikskólaráðs kemur fram að fyrirhugaðar framkvæmdir séu viðamiklar og að loka þurfi leikskólanum í tvö ár „eftir því sem framkvæmdum miðar og að húsnæði leikskólans við Fornhaga 8 er fullklárað“
Fjallað var um það á Vísi í vor að ekki yrði innritað í fjóra leikskóla í haust, þar með talið Hagaborg. Fram kemur í tillögu skóla- og frístundasviðs að þegar elstu börnin í Hagaborg hafa lokið sinni leikskólagöngu, við lok þessarar viku, verði 75 börn í vistun í Hagaborg og lagt er til að þau muni sjálfkrafa færast frá Hagaborg til Grandaborgar frá og með 1. september 2026. Starfsfólk Hagaborgar verður þá samhliða þessum breytingum að starfsfólki Grandaborgar.
Til stendur að setja færanlega einingu við Grandaborg á vorönn 2027 og verður þá unnt að fjölga plássum þar úr 75 í um 105. Þessi aðgerð mun því fækka plássum í leikskólum Reykjavíkur tímabundið um 18.
Töluvert rask hefur verið á leikskólastarfi í hverfinu síðustu ár. Grandaborg var lokað vorið 2024 eftir nokkra flutninga og framkvæmdir, og tók þá við endurnýjun á húsnæði sem lauk í mars 2026. Við opnun Grandaborgar var ljóst, samkvæmt tillögu skóla- og frístundasviðs, að fara þyrfti í töluverðar framkvæmdir á húsnæði Hagaborgar og að þá hafi verið tekin ákvörðun um að sameina starfsemi leikskólanna.
Nú sé ljóst að framkvæmdir muni taka langan tíma og er gert ráð fyrir að starfsemi geti hafist í fyrsta lagi haustið 2028. Til að fyrirbyggja misskilning foreldra sem sækja um leikskólavist fyrir börn sín haustið 2027 er því lagt til að leikskólanum verði lokað og að aðeins sé hægt að sækja um á Grandaborg.
Í tillögunni kemur fram að heildarfjöldi starfsfólks Hagaborgar sé 17 og hluti af því sé í leyfi frá störfum. Starfsfólki var boðið að flytja sig yfir og verða í Grandaborg 20 starfsmenn í 18 stöðugildum haustið 2026. Leikskólastjóri Hagaborgar mun stýra Grandaborg, þar sem fyrrum leikskólastjóri Grandaborgar er kominn í nýtt starf sem leikskólastjóri hjá Reykjavíkurborg.
Þá kemur að lokum fram að Hagaborg og Grandaborg séu sambærilegar rekstrareiningar svo þessi breyting hafi óveruleg fjárhagsleg áhrif og rúmist innan fjárhagsramma skóla- og frístundasviðs.
Foreldraráð leikskólans segir í umsögn um breytinguna að það samþykki hana en óski eftir því að framkvæmdir verði í forgangi.
„Húsnæðið hefur nú verið lokað í heilt ár án þess að framkvæmdir séu hafnar. Það þykir foreldraráði miður enda mikil röskun fyrir fjölskyldur barna sem búa nálægt leikskólanum. Bæði vegna þess að skortur hefur verið á leikskólaplássum en einnig vegna þess að börn þurfa að sækja leikskóla sem ekki er í göngufjarlægð frá heimili þeirra, sem mikil áhrif hefur á fjölskyldur,“ segir í umsögninni.
Þá gerir ráðið einnig athugasemd við að óskað hafi verið eftir umsögn í sumarleyfistíma. Ákvörðunin hafi legið fyrir um langa hríð og það hefði verið hægt að fá vandaðri og ígrundaðri umsögn meðan á starfstíma leikskóla stóð.
Loka þurfti deildum á leikskólum borgarinnar fyrir áramót alls 228 sinnum vegna fáliðunar. 67 sinnum þurfti að loka deild heilan dag vegna fáliðunar en í 161 skipti þurfti að skerða þjónustu vegna fáliðunar.
Mannekla veldur því tafir hafa orðið á inntöku barna í leikskóla. Foreldrar barna á leikskólaaldri hafa fengið bréf þess efnis að fyrirhugaðri aðlögun barna verði frestað tímabundið.