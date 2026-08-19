Tæp fjórtán þúsund hafa skráð sig í Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka í ár sem fer fram næsta laugardag. Flestir eru skráðir til að hlaupa tíu kílómetra, eða um tíu þúsund, og svo tæp fjögur þúsund í hálfmaraþon. Rúm tvö þúsund eru skráð í skemmtiskokk og svo um 1.500 í heilt maraþon.
Fjöldi skráninga er svipaður og í fyrra en þó munar um um þúsund skráningar miðað við sama tíma og í fyrra. Þá er fjöldi erlendra hlaupara svipaður og í fyrra, tæpir fjögur þúsund. Þar á meðal eru yfir 800 keppendur frá Bandaríkjunum en Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka hóf fyrr á þessu ári samstarf við maraþonið í Pittsburgh í Bandaríkjunum. Troy Schooley, framkvæmdastjóri Pittsburgh-maraþonsins, hleypur 10 km í Reykjavíkurmaraþoninu.
„Fyrsta Reykjavíkurmaraþonið fór fram árið 1984 og þá tóku 214 hlauparar þátt. Maraþonið varð svo Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka árið 1997 og þá voru þátttakendur 3.076 talsins. Það verður spennandi að sjá fjölda hlaupara í ár,” segir Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir, sviðsstjóri viðburðarsviðs hjá Íþróttabandalagi Reykjavíkuren í fyrra hlupu 17.786 manns sem eru rúmlega 3.000 fleiri en árið 2024.
Ný hlaupaleið var kynnt í júní og verður rásmark hlaupsins nú við Háskóla Íslands. Hlaupið hefst fyrir utan Háskóla Íslands, á Sæmundargötu. Allar vegalengdir hefjast á sama stað og enda svo á Geirsgötu. Fyrsta hlaup, maraþon, er ræst klukkan 8.15 og svo er síðasta ræsing, skemmtiskokk, í hádeginu. Tímataka stoppar klukkan 15:30. Hlauparar sem koma á marksvæðið eftir þann tíma fá ekki skráðan tíma.
Hægt er að hlaupa til styrktar einstaklingum eða félögum og hafa nú þegar safnast um 150 milljónir í áheitasöfnun. Nýtt met var sett í fyrra þegar það söfnuðust um 326 milljónir.
Áheitasöfnun hefur gengið afar vel í ár en þegar hafa safnast um 109 milljónir króna fyrir hin ýmsu góðgerðarfélög. Hrefna segir áheitasöfnunina skipta félögin gríðarlega miklu máli en ætla má að samtals hafi safnast rúmir 2 milljarðar króna í góðgerðarmál frá því að áheitasöfnun hófst árið 2006.
„Tugir milljóna hafa þannig safnast til á annað hundrað góðgerðafélaga í tengslum við hlaupið á hverju ári. Upphæðirnar, stórar sem smáar, skipta félögin miklu máli og hafa verið notaðar í mörg þörf verkefni sem gagnast samfélaginu okkar,“ segir Hrefna.
Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður í beinni útsendingu á Sjónvarpi Símans og á YouTube-rás hlaupsins þann 22. ágúst næstkomandi. Útsending hefst klukkan 08:00 og sýnt verður frá ræsingum í öllum vegalengdum. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í Reykjavík, ræsir hlaupið. Útsendingu lýkur kl. 12:30, hálftíma eftir að skemmtiskokkinu lýkur.
Nauðsynlegt er að loka götum á meðan Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fer fram og aðeins á undan. Þá er einnig einstefna á ákveðnum götum. Búast má við truflun á umferð í aðdraganda hlaups, á meðan á hlaupi stendur og eftir að því lýkur. Því þurfa hlauparar, bílstjórar og aðrir vegfarendur að gæta varúðar.
Þessar götur verða lokaðar til a.m.k. 18:00 þann 22. ágúst.
101 Reykjavík
KalkofnsvegurGeirsgataSæmundargata
Ánanaust (lokað frá 08:00 – 13:30)Fiskislóð (lokað frá 08:00 – 12:30)Hólmaslóð (lokað frá 08:00 – 12:30)Grandagarður (lokað frá 08:00 – 13:00)Tryggvagata (lokað frá 08:00 – 15:30)Mýrargata (lokað frá 08:15 – 15:00)Ægisgata (lokað frá 08:15 – 13:30)Hverfisgata frá Kalkofnsvegi að Ingólfsstræti (lokað frá 08:15 – 13:00)Ingólfsstræti (lokað frá 08:15 – 13:00)Skúlagata (lokað frá 08:15 – 13:00)Vesturgata (lokað 11:30 – 13:30)Grófin (lokað 11:30 – 13:30)Aðalstræti (lokað 11:30 – 13:30)Tjarnargata (lokað 11:30 – 13:30)Nýlendugata (lokað 11:30 – 13:30)Framnesvegur (lokað 11:30 – 13:30)Brekkustígur (lokað 11:30 – 13:30)Holtsgata (lokað 11:30 – 13:30)Seljavegur (lokað 11:30 – 13:30)Hlésgata (lokað 9:00 – 13:30)Bakkastígur (lokað 11:30 – 13:30)Brunnstígur (lokað 11:30 – 13:30)Norðurstígur (lokað 11:30 – 13:30)Seljavegur (lokað 11:30 – 13:30)
105 Reykjavík
Kringlumýrarbraut frá Borgartúni að SæbrautSæbraut að Holtavegi (umferð til og frá Sundahöfn er um Vatnagarða)Katrínartún (lokanir frá 8:30-12:00)Miðtún (lokað frá 8:30-12:00)Hátún milli Miðtúns og Sóltúns (lokað frá 8:30-12:00)Hofteigur (lokað frá 8:30-12:00)
Göturnar munu lokast alveg í stutta stund vegna fjölda þegar flestir hlauparar fara í gegn. Þetta gerist í fjórum skorpum milli kl. 8:15 og 12:00.
107 RVK og 170 Seltjarnarnes
Ægisíða og Nesvegur í vestur (8:00-11:00) Suðurströnd í átt að Gróttu (8:00-11:00) Lindarbraut í átt að Esju (8:00-11:30) Norðurströnd í átt að miðbæ (8:00-11:30) Eiðsgrandi í átt að Granda (8:00-12:00)
Hringbraut lokast í um 30 mínútur milli Njarðargötu og Melatorgs kl. 12:00. Hjáleiðir um Suðurgötu/Njarðargötu.
102 Reykjavík
Suðurgata SturlugataSæmundargataEggertsgataFlugvallarvegur við Hlíðarenda
104 Reykjavík
Gnoðarvogur við Glæsibæ Álfheimar við GlæsibæSkeiðarvogur, göngustígur við hringtorg Suðurlandsbraut við Langholtsveg
Langholtsvegur, þrenging á götu og truflanir á umferð frá 09:00 til 14:30.
105 ReykjavíkGatnamót Hofteigs og Reykjavegar Gatnamót Hofteigs og Gullteigs Gatnamót Nóatúns og MiðtúnsGatnamót Rauðarárstígs og BríetartúnsRauðarárstígurFlókagata
107 Reykjavík
Lynghagi
108 Reykjavík
Stjörnugróf við Traðarland
110 Reykjavík
Tangabryggja NaustabryggjaSævarhöfði frá Svarthöfða að Sorpu, þrenging götu.
Göngubrú yfir Kringlumýrarbraut Þvottalaugastígur í Laugardalnum Stígur meðfram Suðurlandsbraut frá Glæsibæ að LangholtsvegiGöngubrú yfir Miklubraut Göngustígur hjá Rauðagerði og Ásenda Göngu- og hjólastígar í Elliðaárhólma Göngu- og hjólastígar meðfram RafstöðvarvegiGöngustígur og brýr meðfram Knarrarvogi, Naustavogi, Sævarhöfða og Naustabryggju Göngustígur á Geirsnefi.Göngustígur í Fossvogi að Öskjuhlíð Hjólreiðastígur frá Kirkjugarði, meðfram Öskjuhlíð að Flugvallarvegi Undirgöng og brú á gatnamótum Bústaðarvegar og HringbrautarUndirgöng, Snorrabraut við Hringbraut
Sesselja Hreinsdóttir missti son sinn, Þorlák Inga, fyrir um fimm árum. Þorlákur Ingi var 21 árs þegar hann lést í sjálfsvígi jólin 2020. Sesselja segir missinn hafa markað líf sitt og hún hafi lært mikið á þessum fimm árum. Það mikilvægasta sé að enginn takist á við slíkan missi og slíka sorg einn. Hver og einn þurfi samt sem áður að finna sín eigin bjargráð og sinn takt í sorginni.
Hópur Korpúlfa, sem er félag eldri borgara í Grafarvogi, ætlar að hlaupa saman í Reykjavíkurmaraþoninu. Hópurinn safnar fyrir félaginu og félagsstarfinu sem þau skipuleggja. Formaður segir mikilvægt að halda fólki í virkni eftir að það hættir að vinna og mikil áhersla sé lögð á það hjá Korpúlfi að fólk geti fundið sér eitthvað við hæfi.
Egill Örn Gunnarsson, hlaupari og vörumerkjastjóri bílaumboðsins Öskju, hvetur fólk til að hræðast ekki sleipiefnið fyrir hlaupin og hvetur hlaupara til að nýta sér orkuna úr umhverfinu. Hann segir nauðsynlegt í lengri hlaupum að kaflaskipta þeim svo það sé auðveldara að komast í gegnum þau.