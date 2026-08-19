Innlent

Víð­tækar götulokanir á nýrri hlaupa­leið Reykjavíkurmaraþons

Lovísa Arnardóttir skrifar
Skemmtiskokkið hefst á hádegi og er hægt að velja um að fara 1,7 kílómetra eða þrjá.
Skemmtiskokkið hefst á hádegi og er hægt að velja um að fara 1,7 kílómetra eða þrjá. Vísir/Viktor Freyr

Tæp fjórtán þúsund hafa skráð sig í Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka í ár sem fer fram næsta laugardag. Flestir eru skráðir til að hlaupa tíu kílómetra, eða um tíu þúsund, og svo tæp fjögur þúsund í hálfmaraþon. Rúm tvö þúsund eru skráð í skemmtiskokk og svo um 1.500 í heilt maraþon.

Fjöldi skráninga er svipaður og í fyrra en þó munar um um þúsund skráningar miðað við sama tíma og í fyrra. Þá er fjöldi erlendra hlaupara svipaður og í fyrra, tæpir fjögur þúsund. Þar á meðal eru yfir 800 keppendur frá Bandaríkjunum en Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka hóf fyrr á þessu ári samstarf við maraþonið í Pittsburgh í Bandaríkjunum. Troy Schooley, framkvæmdastjóri Pittsburgh-maraþonsins, hleypur 10 km í Reykjavíkurmaraþoninu.

„Fyrsta Reykjavíkurmaraþonið fór fram árið 1984 og þá tóku 214 hlauparar þátt. Maraþonið varð svo Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka árið 1997 og þá voru þátttakendur 3.076 talsins. Það verður spennandi að sjá fjölda hlaupara í ár,” segir Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir, sviðsstjóri viðburðarsviðs hjá Íþróttabandalagi Reykjavíkuren í fyrra hlupu 17.786 manns sem eru rúmlega 3.000 fleiri en árið 2024.

Hægt er að hlaupa til styrktar félaga eða einstaklinga. Um 150 milljónir hafa þegar safnast í áheitasöfnun. Vísir/Hulda Margrét

Ný hlaupaleið var kynnt í júní og verður rásmark hlaupsins nú við Háskóla Íslands. Hlaupið hefst fyrir utan Háskóla Íslands, á Sæmundargötu. Allar vegalengdir hefjast á sama stað og enda svo á Geirsgötu. Fyrsta hlaup, maraþon, er ræst klukkan 8.15 og svo er síðasta ræsing, skemmtiskokk, í hádeginu. Tímataka stoppar klukkan 15:30. Hlauparar sem koma á marksvæðið eftir þann tíma fá ekki skráðan tíma.

Hægt er að hlaupa til styrktar einstaklingum eða félögum og hafa nú þegar safnast um 150 milljónir í áheitasöfnun. Nýtt met var sett í fyrra þegar það söfnuðust um 326 milljónir.

Hafa safnað 150 milljónum

Áheitasöfnun hefur gengið afar vel í ár en þegar hafa safnast um 109 milljónir króna fyrir hin ýmsu góðgerðarfélög. Hrefna segir áheitasöfnunina skipta félögin gríðarlega miklu máli en ætla má að samtals hafi safnast rúmir 2 milljarðar króna í góðgerðarmál frá því að áheitasöfnun hófst árið 2006.

„Tugir milljóna hafa þannig safnast til á annað hundrað góðgerðafélaga í tengslum við hlaupið á hverju ári. Upphæðirnar, stórar sem smáar, skipta félögin miklu máli og hafa verið notaðar í mörg þörf verkefni sem gagnast samfélaginu okkar,“ segir Hrefna.

Hlaupaleið, drykkjarstöðvar og hvatningarstöðvar. Reykjavíkurmaraþon

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka verður í beinni útsendingu á Sjónvarpi Símans og á YouTube-rás hlaupsins þann 22. ágúst næstkomandi. Útsending hefst klukkan 08:00 og sýnt verður frá ræsingum í öllum vegalengdum. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í Reykjavík, ræsir hlaupið. Útsendingu lýkur kl. 12:30, hálftíma eftir að skemmtiskokkinu lýkur.

Nauðsynlegt er að loka götum á meðan Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fer fram og aðeins á undan. Þá er einnig einstefna á ákveðnum götum. Búast má við truflun á umferð í aðdraganda hlaups, á meðan á hlaupi stendur og eftir að því lýkur. Því þurfa hlauparar, bílstjórar og aðrir vegfarendur að gæta varúðar.

Lokanir frá klukkan 16 föstudaginn 21. ágúst:

Þessar götur verða lokaðar til a.m.k. 18:00 þann 22. ágúst.

101 Reykjavík

Kalkofnsvegur

Geirsgata

Sæmundargata

Lokanir á götum 22. ágúst klukkan 08:00-15:30:

101 Reykjavík

Ánanaust (lokað frá 08:00 – 13:30)

Fiskislóð (lokað frá 08:00 – 12:30)

Hólmaslóð (lokað frá 08:00 – 12:30)

Grandagarður (lokað frá 08:00 – 13:00)

Tryggvagata (lokað frá 08:00 – 15:30)

Mýrargata (lokað frá 08:15 – 15:00)

Ægisgata (lokað frá 08:15 – 13:30)

Hverfisgata frá Kalkofnsvegi að Ingólfsstræti (lokað frá 08:15 – 13:00)

Ingólfsstræti (lokað frá 08:15 – 13:00)

Skúlagata (lokað frá 08:15 – 13:00)

Vesturgata (lokað 11:30 – 13:30)

Grófin (lokað 11:30 – 13:30)

Aðalstræti (lokað 11:30 – 13:30)

Tjarnargata (lokað 11:30 – 13:30)

Nýlendugata (lokað 11:30 – 13:30)

Framnesvegur (lokað 11:30 – 13:30)

Brekkustígur (lokað 11:30 – 13:30)

Holtsgata (lokað 11:30 – 13:30)

Seljavegur (lokað 11:30 – 13:30)

Hlésgata (lokað 9:00 – 13:30)

Bakkastígur (lokað 11:30 – 13:30)

Brunnstígur (lokað 11:30 – 13:30)

Norðurstígur (lokað 11:30 – 13:30)

Seljavegur (lokað 11:30 – 13:30)

105 Reykjavík

Kringlumýrarbraut frá Borgartúni að Sæbraut

Sæbraut að Holtavegi (umferð til og frá Sundahöfn er um Vatnagarða)

Katrínartún (lokanir frá 8:30-12:00)

Miðtún (lokað frá 8:30-12:00)

Hátún milli Miðtúns og Sóltúns (lokað frá 8:30-12:00)

Hofteigur (lokað frá 8:30-12:00)

Einstefna verður á eftirfarandi götum

Göturnar munu lokast alveg í stutta stund vegna fjölda þegar flestir hlauparar fara í gegn.  Þetta gerist í fjórum skorpum milli kl. 8:15 og 12:00.

107 RVK og 170 Seltjarnarnes

Ægisíða og Nesvegur í vestur (8:00-11:00) 

Suðurströnd í átt að Gróttu (8:00-11:00) 

Lindarbraut í átt að Esju (8:00-11:30) 

Norðurströnd í átt að miðbæ (8:00-11:30) 

Eiðsgrandi í átt að Granda (8:00-12:00) 

Truflun á umferð frá klukkan 08:00-15:00

101 Reykjavík

Hringbraut lokast í um 30 mínútur milli Njarðargötu og Melatorgs kl. 12:00. Hjáleiðir um Suðurgötu/Njarðargötu.

102 Reykjavík

Suðurgata 

Sturlugata

Sæmundargata

Eggertsgata

Flugvallarvegur við Hlíðarenda 

104 Reykjavík

Gnoðarvogur við Glæsibæ 

Álfheimar við Glæsibæ

Skeiðarvogur, göngustígur við hringtorg 

Suðurlandsbraut við Langholtsveg

Langholtsvegur, þrenging á götu og truflanir á umferð frá 09:00 til 14:30.

105 Reykjavík

Gatnamót Hofteigs og Reykjavegar 

Gatnamót Hofteigs og Gullteigs 

Gatnamót Nóatúns og Miðtúns

Gatnamót Rauðarárstígs og Bríetartúns

Rauðarárstígur

Flókagata

107 Reykjavík

Lynghagi

108 Reykjavík

Stjörnugróf við Traðarland 

110 Reykjavík

Tangabryggja  Naustabryggja

Sævarhöfði frá Svarthöfða að Sorpu, þrenging götu.

Vegfarendur á eftirfarandi göngu- og hjólastígum eru beðnir að víkja fyrir hlaupurum þennan dag.

Göngubrú yfir Kringlumýrarbraut 

Þvottalaugastígur í Laugardalnum 

Stígur meðfram Suðurlandsbraut  frá Glæsibæ að Langholtsvegi

Göngubrú yfir Miklubraut 

Göngustígur hjá Rauðagerði og Ásenda 

Göngu- og hjólastígar í Elliðaárhólma 

Göngu- og hjólastígar meðfram Rafstöðvarvegi

Göngustígur og brýr meðfram Knarrarvogi, Naustavogi, Sævarhöfða og Naustabryggju 

Göngustígur á Geirsnefi.

Göngustígur í Fossvogi að Öskjuhlíð 

Hjólreiðastígur frá Kirkjugarði, meðfram Öskjuhlíð að Flugvallarvegi 

Undirgöng og brú á gatnamótum Bústaðarvegar og Hringbrautar

Undirgöng, Snorrabraut við Hringbraut

Hlaup Reykjavíkurmaraþon

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