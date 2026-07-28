Innlent

Enn skelfur í Bárðar­bungu

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Bárðarbunga þessi misserin að safna kviku og þá koma stöku sinnum skjálftar af þessari stærðargráðu.
Bárðarbunga þessi misserin að safna kviku og þá koma stöku sinnum skjálftar af þessari stærðargráðu. Vilhelm

Öflugur Jarðskjálfti varð í norðanverðr öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálftinn reið yfir þegar klukkuna vantaði um tuttugu mínútur í sex og mældist hann 5,2 stig.

Nokkrir eftirskjálftar hafa komið í kjölfarið en þeir hafa allir verið mun minni. Sigríður Kristjánsdóttir náttúrvársérfræðingur segir skjálfta sem þessa koma með reglulegu millibili í öskjunni nú þegar hún sé að fyllast af kviku.

„Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þarna í öskjunni undanfarin misseri þannig að þetta kemur okkur þannig séð ekkert á óvart,“ segir Sigríður. Hún bætir við að síðast hafi álíka skjálfti komið 13. júní síðastliðinn og þar áður 31. janúar. Allir hafi þeir verið um 5 stig að stærð.

Sigríður segir að þrátt fyrir stærð skjálftanna séu þeir það langt uppi á hálendi að engar tilkynningar hafi borist um að þeir hafi fundist í byggð, ólíkt skjálftanum í gær við Nesjavelli sem fannst víða um land þrátt fyrir að hafa verið mun minni að stærð.

Eldgos og jarðhræringar Bárðarbunga

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