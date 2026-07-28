Öflugur Jarðskjálfti varð í norðanverðr öskjunni í Bárðarbungu í morgun. Skjálftinn reið yfir þegar klukkuna vantaði um tuttugu mínútur í sex og mældist hann 5,2 stig.
Nokkrir eftirskjálftar hafa komið í kjölfarið en þeir hafa allir verið mun minni. Sigríður Kristjánsdóttir náttúrvársérfræðingur segir skjálfta sem þessa koma með reglulegu millibili í öskjunni nú þegar hún sé að fyllast af kviku.
„Það hafa reglulega verið að koma skjálftar þarna í öskjunni undanfarin misseri þannig að þetta kemur okkur þannig séð ekkert á óvart,“ segir Sigríður. Hún bætir við að síðast hafi álíka skjálfti komið 13. júní síðastliðinn og þar áður 31. janúar. Allir hafi þeir verið um 5 stig að stærð.
Sigríður segir að þrátt fyrir stærð skjálftanna séu þeir það langt uppi á hálendi að engar tilkynningar hafi borist um að þeir hafi fundist í byggð, ólíkt skjálftanum í gær við Nesjavelli sem fannst víða um land þrátt fyrir að hafa verið mun minni að stærð.
Skjálftinn við Nesjavelli sem reið yfir eftir miðnætti í gær fannst í Grundarfirði og í Búðardal. Litlir eftirskjálftar fylgdu í kjölfarið en þegar leið á nóttina fór að róast á jarðskjálftamælunum.
Skjálfti að stærðinni 4,1 mældist við Nesjavelli klukkan tuttugu og fimm mínútur í eitt í nótt.
Tveir jarðskjálftar mældust í Bárðarbungu upp úr klukkan átta í kvöld að stærð 2,6 og 4,8. Skjálftar af þessari stærð sjást nokkuð reglulega í Bárðarbungu, að sögn Veðurstofunnar. Fyrri skjálftinn mældist klukkan 20:10 og sá seinni klukkan 20:14.
Jarðskjálfti að stærð 5,3 mældist í norðvestanverðri Bárðarbunguöskjunni klukkan 11:54 í dag. Fyrsta stærð var metin 4,1 og hún síðar uppfærð í 5,3 eftir að skjálftinn var yfirfarinn. Nokkrir eftirskjálftar hafa fylgt í kjölfarið.