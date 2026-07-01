Jón Þór Hauksson, þjálfari karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta, segir brotthvarf Hrannars Boga Jónssonar sem aðstoðarþjálfara liðsins hafa borið bratt að. Tveir þjálfarar í yngri flokkum stígi inn í teymið tímabundið en leit að nýjum aðstoðarþjálfara er hafin.
Líkt og greint var frá á Vísi í morgun sagði Hrannar Bogi Jónsson upp sem aðstoðarþjálfari karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta í gærkvöld. Hann hafði sinnt þeirri stöðu frá því í fyrrahaust og var fenginn til liðsins af Jökli Elísabetarsyni, sem hafði áður starfað með Hrannari hjá Augnabliki.
Því var velt upp hvort Hrannar yrði áfram þegar Jökli var sagt upp þann 12. júní síðastliðinn og Jón Þór Hauksson var ráðinn þjálfari liðsins í stað Jökuls. Hrannar sinnti starfinu áfram en þó aðeins í rúmar tvær vikur, þar sem hann baðst lausnar frá Garðabæjarfélaginu í gær.
„Þetta kom snöggt upp. Við þökkum Hrannari kærlega fyrir góð störf en við leysum þetta bara innanhúss. Brynjar Kristmundsson og Olgeir Sigurgeirsson stíga inn í teymið tímabundið,“ segir Jón Þór í samtali við Vísi.
Olgeir þjálfar þriðja flokk karla hjá félaginu og Brynjar fjórða flokk. Þeir eru þá báðir þjálfara venslaliðs Stjörnunnar, KFG. Þeir stíga nú inn í meistaraflokksteymi Stjörnunnar samhliða því.
Því er þá velt upp hvað lægi að baki og hvers vegna þessi U-beygja hefði orðið, svo skömmu eftir að greint var frá því að Hrannar yrði áfram aðstoðarþjálfari. Jón Þór segir Hrannar þurfa að svara fyrir það sjálfur.
„Þú verður að spyrja hann að því.“
Jón Þór segist ánægður með lausnina, að þeir Brynjar og Olgeir verði honum til halds og trausts, en leitar þó nýs aðstoðarþjálfara.
„Sú leit er hafin. En á meðan er frábært að fá tvo reynslumikla menn inn í Brynjari og Olgeiri. Við erum vel mannaður og í toppmálum.“
Stjarnan hefur spilað þrjá leiki eftir þjálfaraskiptin. Liðið gerði 4-4 jafntefli við Breiðablik í fyrsta leik þann 16. júní, tapaði svo 2-1 fyrir ÍBV í Eyjum þann 21. júní en vann fyrsta sigurinn undir stjórn Jóns Þórs, 3-1 á KA, síðasta sunnudag.
Næst mætir Stjarnan botnliði FH í Kaplakrika á föstudaginn kemur, 3. júlí.