Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Valur Páll Eiríksson skrifar 1. júlí 2026 09:33 Hrannar Bogi Jónsson sagði upp í Garðabæ. Stjarnan Hrannar Bogi Jónsson hefur sagt upp störfum sem aðstoðarþjálfari karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta. Hann starfaði undir stjórn Jökuls Elísabetarsonar sem var látinn fara í síðasta mánuði. Hrannar Bogi var ráðinn sem aðstoðarþjálfari liðsins í fyrra og starfaði þar með Jökli sem var sagt upp þann 12. júní síðastliðinn. Áður hafði Hrannar unnið með Jökli þegar hann þjálfaði lið Augnabliks í neðri deildunum. Hrannar hélt sínu starfi þegar Jón Þór Hauksson tók við þjálfarastarfinu af Jökli um miðjan síðasta mánuð en virðist ekki hafa verið stætt í starfi. Samkvæmt yfirlýsingu Stjörnunnar baðst Hrannar lausnar og hefur sagt upp störfum. „Hrannar hóf störf hjá okkur að loknu tímabilinu í fyrra og hefur frá fyrsta degi sinnt sínum verkefnum af fagmennsku, metnaði og heilindum,“ segir í yfirlýsingu Stjörnunnar. Þar segir enn fremur: „Knattspyrnudeild þakkar Hrannari kærlega fyrir samstarfið og óskum honum velfarnaðar og góðs gengis í þeim verkefnum sem fram undan eru.“ Stjarnan hefur spilað þrjá leiki eftir þjálfaraskiptin. Liðið gerði 4-4 jafntefli við Breiðablik í fyrsta leik þann 16. júní, tapaði svo 2-1 fyrir ÍBV í Eyjum þann 21. júní en vann fyrsta sigurinn undir stjórn Jóns Þórs, 3-1 á KA, síðasta sunnudag. Næst mætir Stjarnan botnliði FH í Kaplakrika á föstudaginn kemur, 3. júlí. Stjarnan Besta deild karla Mest lesið Ólýsanleg sorg fyrirliðans Fótbolti Deschamps djúpt snortinn eftir fögnuð stórstjörnunnar Fótbolti Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Enski boltinn Sjokkið breyttist í ævintýri Handbolti Svíar áttu ekki roð í þá frönsku Fótbolti Haaland hrærður eftir sögulegt afrek: „Mun breyta Noregi til frambúðar“ Fótbolti Tugir þúsunda ærðust á Ullevaal Fótbolti Fjögurra áratuga bið á enda hjá Mexíkóum Fótbolti Vonarstjarna Börsunga seld til Frakklands Fótbolti Heimsmeistari hleypur Laugaveginn Sport Fleiri fréttir Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ „Harka, hugrekki og massífir“ Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Uppgjörið: Stjarnan – KA 3-1 | Fyrsti sigur Jóns Þórs og fimmta tap KA í röð Uppgjörið: FH - ÍBV 1-1 | Eyjamenn gefast aldrei upp Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 3-0 | Blikar í bikarúrslit Jason Daði kominn í KR KR skoraði sex og fór á toppinn Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Sjá meira