Íslenski boltinn

Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hrannar Bogi Jónsson sagði upp í Garðabæ.
Hrannar Bogi Jónsson sagði upp í Garðabæ. Stjarnan

Hrannar Bogi Jónsson hefur sagt upp störfum sem aðstoðarþjálfari karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta. Hann starfaði undir stjórn Jökuls Elísabetarsonar sem var látinn fara í síðasta mánuði.

Hrannar Bogi var ráðinn sem aðstoðarþjálfari liðsins í fyrra og starfaði þar með Jökli sem var sagt upp þann 12. júní síðastliðinn. Áður hafði Hrannar unnið með Jökli þegar hann þjálfaði lið Augnabliks í neðri deildunum.

Hrannar hélt sínu starfi þegar Jón Þór Hauksson tók við þjálfarastarfinu af Jökli um miðjan síðasta mánuð en virðist ekki hafa verið stætt í starfi. Samkvæmt yfirlýsingu Stjörnunnar baðst Hrannar lausnar og hefur sagt upp störfum.

„Hrannar hóf störf hjá okkur að loknu tímabilinu í fyrra og hefur frá fyrsta degi sinnt sínum verkefnum af fagmennsku, metnaði og heilindum,“ segir í yfirlýsingu Stjörnunnar. Þar segir enn fremur:

„Knattspyrnudeild þakkar Hrannari kærlega fyrir samstarfið og óskum honum velfarnaðar og góðs gengis í þeim verkefnum sem fram undan eru.“

Stjarnan hefur spilað þrjá leiki eftir þjálfaraskiptin. Liðið gerði 4-4 jafntefli við Breiðablik í fyrsta leik þann 16. júní, tapaði svo 2-1 fyrir ÍBV í Eyjum þann 21. júní en vann fyrsta sigurinn undir stjórn Jóns Þórs, 3-1 á KA, síðasta sunnudag.

Næst mætir Stjarnan botnliði FH í Kaplakrika á föstudaginn kemur, 3. júlí.

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