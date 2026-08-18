Rodri genginn í raðir Barcelona

Barcelona hefur staðfest komu Rodri frá Manchester City. Hann mun skrifa undir fjögurra ára samning við félagið og borgar spænska félagið 65,4 milljónir punda fyrir leikmanninn.
Rodri hefur verið orðaður við bæði Real Madrid og Barcelona á Spáni í sumar en nú hefur Barcelona tilkynnt að félagið sé að fá leikmanninn til sín. Rodri er þrítugur og átti eitt ár eftir af samningi hans við Manchester City. Félagið vildi framlengja samninginn en tilboð Barcelona reyndist of gott til að hafna.
Rodrigo Hernández Cascante. 🔵🔴 pic.twitter.com/5BBSVBVlzY— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026
Rodrigo Hernández Cascante. 🔵🔴 pic.twitter.com/5BBSVBVlzY
Barcelona hafði áður boðið í Rodri en Manchester City hafnaði báðum þeim tilboðum. Fyrst bauð Barcelona 40 milljónir punda og bætti svo fimmtán milljónum punda ofan á það. Lokatilboð Barcelona í Rodri var 65,4 milljónir punda og samþykkti Manchester City það.
Manchester City er búið að vera að skoða leikmenn sem félagið getur fengið í stað Rodri. Félagið hefur mikinn augastað á liðsfélaga Hákons Haraldssonar hjá Lille, Ayyoub Bouaddi, en liðið hefur einnig gert tilraun til að fá Enzo Fernandez frá Chelsea.
Rodri er búinn að vera einn mikilvægasti leikmaður Manchester City síðan hann gekk til liðs við félagið frá Atletico Madrid árið 2019. City saknaði Rodri strax þegar hann var ekki með félaginu gegn Arsenal í Samfélagsskildinum. Þar var Arsenal mun sterkara liðið á miðju vallarins og vekur fjarvera hans áhyggjur fyrir City.