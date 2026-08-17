Chris Brazell, þjálfari Vals, var sáttur við karakterinn og þrautseigjuna hjá leikmönnum sínum þegar liðið kom tvisvar sinnum til baka og gerði 4-4 jafntefli við KA í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld.
„Við spiluðum ekki vel í fyrri hálfleik og vorum alveg fullkomlega meðvitaðir um það. Við fórum yfir hlutina af yfirvegun og fórum yfir það sem betur mátti fara. Við sýndum mikinn karakter í seinni hálfleik og sýndum allt annað hugarfar en í þeim fyrri,“ sagði Chris Brazell, þjálfari Vals, að leik loknum.
„Við sköpuðum nægilega mörg færi og skutum nógu oft á markið til þess að knýja fram sigur. Varnarleikurinn var hins vegar ekki nógu öflugur að þessu sinni hjá öllu liðinu. Við tökum þessu stigi bara áfram og höldum áfram,“ sagði Brazell enn fremur.
„Það er jákvætt að Patrick Pedersen getur spilað meira og meira með hverjum leiknum og gott að sjá hann skora tvö mörk í þessum leik. Leikmenn sem hafa verið lengi frá eru að nálgast sitt besta form sem er mjög jákvætt,“ sagði hann um danska framherjann.
„Áhorfendur fengu nóg fyrir peninginn í þessum leik og mér líður eins og ég hafi elst um nokkur ár á meðan á leiknum stóð. Það var gaman að sjá leikmenn njóta þess að spila og leggja allt sem þeir áttu í verkefnið. Það er það sem ég tek jákvætt úr þessari viðureign,“ sagði Brazell.