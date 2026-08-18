Dinamo Zagreb og Vikingur frá Noregi mættust í fyrsta leik úrslitaviðureignar í umspili Meistaradeildar Evrópu. Sigurvegari viðureignarinnar verður í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili.
Leikurinn var fjörugur til að byrja með þar sem Dinamo Zagreb komst strax í forystu leiksins á sjöttu mínútu með marki frá Dion Drena Beljo. Mateo Lisica tvöfaldaði svo forystu króatíska liðsins í næstu sókn leiksins þegar Dion Drena Beljo vann boltann hátt uppi á vellinum. Staðan var orðin 2-0 fyrir Dinamo Zagreb og kvöldið virtist ætla að verða martraðarkvöld fyrir Víking.
Á 26. mínútu náði Vikingur að minnka muninn með glæsilegu utanfótarskoti Peter Christiansen. Það kveikti í Vikingi og náði norska liðið að jafna metin þegar fimm mínútur voru eftir af fyrri hálfleik. Zlatko Tripic fékk þá boltann í þröngu færi og náði að setja hann snyrtilega í stöngina og inn.
Seinni hálfleikurinn var heldur rólegri en sá fyrri og náði hvorugt liðið að ná sigurmarki og endaði leikurinn með 2-2 jafntefli. Úrslitin munu ráðast 26. ágúst þegar liðin mætast í seinni leik viðureignarinnar á heimavelli Vikings. Með sigri Vikings getur Amin Kosic spilað í Meistaradeild Evrópu en hann gekk til liðs við Viking frá KR í sumar.
Tveir aðrir leikir fóru fram í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld en þar gerðu Fenerbache og Lyon 1-1 jafntefli og Levski Sofia og AEK Athens gerðu markalaust jafntefli. Það fóru því allir leikir jafnir í kvöld.