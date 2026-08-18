Franska framherjanum Yael Trepy, tvítugum leikmanni Cagliari á Ítalíu, er enn haldið sofandi í gjörgæslu á sjúkrahúsi eftir að hafa misst meðvitund í sundlaug á sunnudaginn.
Samkvæmt frétt BBC á Bretlandi var Trepy að skemmta sér í sundlaug með vinum sínum, í villu þar sem þeir dvöldu á ítölsku eyjunni Sardiníu. Allt í einu hafi hann hins vegar verið kominn í dýpsta enda laugarinnar og ekki geta komið sér að bakkanum, með þeim afleiðingum að lungu hans fylltust af vatni.
Trepy var fluttur með flugi á sjúkrahús í Sassari og er samkvæmt ítölskum miðlum á borð við Sky enn á gjörgæslu, og haldið þar sofandi. Hann ku þó hafa sýnt batamerki.
„Félagið er í stöðugu sambandi við heilbrigðisstofnunina og fjölskyldu leikmannsins og fylgist náið með því hvernig ástand hans þróast,“ sagði í yfirlýsingu frá Cagliari.
Fabio Pisacane, þjálfari Cagliari, gaf Trepy sín fyrstu tækifæri í ítölsku A-deildinni á síðustu leiktíð og sendi frá sér þessi skilaboð á Instagram:
„Í fjögur ár hef ég séð þig vaxa, berjast og komast yfir hverja hindrun. Núna tekstu á við mikilvægasta leikinn. Haltu áfram að berjast Yael. Ég stend með þér eins og alltaf. Ég bíð eftir þér.“
Leikmenn Cagliari fengu frí um síðustu helgi eftir að hafa unnið Arezzo 1-0 í ítölsku bikarkeppninni á föstudag, þar sem Trepy spilaði 54 mínútur. Hann skoraði eitt mark í átta deildarleikjum á síðustu leiktíð eftir að hafa áður verið í unglingaliðum Cagliari frá árinu 2022.