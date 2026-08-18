Lise Klaveness, forseti norska knattspyrnusambandsins, heldur áfram að gagnrýna Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA. Hún segir brottrekstur Kevins Lamour óásættanlegan og sakar Gianni Infantino, forseta FIFA, um óttastjórn.
Lamour, sem var háttsettur hjá FIFA, gagnrýndi fyrirætlanir Infantinos um að selja hlut í mótum sambandsins, eins og HM, opinberlega fyrir um tveimur vikum. Honum hefur nú verið sagt upp störfum hjá FIFA.
Klaveness hefur verið ófeimin við að gagnrýna FIFA og hún hefur ýmislegt við brottrekstur Lamours að athuga.
„Nú hefur honum verið hent út og okkur er bara ætlað að áfram. Það er óásættanlegt. Þetta er stjórnun sem byggir á ótta,“ sagði Klaveness við AP. Hún segir að Lamour sé besti stjórnandi sem hún hafi hitt í fótboltaheiminum.
„Við verðum líka að hvetja stjórn og stjórnendur FIFA til að hlýða ekki skipunum sem þið vitið að eru ekki í þágu fótboltans,“ sagði Klaveness ennfremur.
Lamour var náinn samstarfsmaður Infantinos. Eftir að fréttir um áform forsetans um að selja innviði FIFA til einkafjárfesta bárust sagði Lamour að Infantino hefði farið á bak við starfsfólk FIFA og fyrirætlanir hans yrði að stöðva.
Í gærkvöldi var greint frá starfslokum Lamours hjá FIFA. Klaveness er ekki í nokkrum vafa um að honum hafi verið sagt upp vegna gagnrýni hans á Infantino.
„Þetta er maður sem var rekinn, ekki einhver sem sagði upp,“ sagði Klaveness og bætti því við að gagnrýni Lamours hafi verið nauðsynleg til að koma í veg fyrir að hugmyndir Infantinos yrðu að veruleika.
Noregur er eitt þeirra landa sem hafa lýst yfir vantrausti á Infantino. Kosið verður um forseta FIFA á ársþingi sambandsins á næsta ári. Klaveness gerir ráð fyrir að UEFA muni fylkja sér á bak við frambjóðanda sem fer fram gegn Infantino.
Þann 18. nóvember rennur fresturinn til að tilkynna framboð sitt til forseta FIFA út. Næsta ársþing sambandsins fer fram í Marokkó 18. mars á næsta ári.