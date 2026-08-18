Nokkrum dögum eftir að hafa farið hörðum orðum um þá sem stjórna hjá Corinthians hefur Memphis Depay, markahæsti leikmaður í sögu hollenska landsliðsins, framlengt samning sinn við brasilíska félagið. Hann tekur á sig verulega launalækkun.
Í síðustu viku sakaði Memphis Corinthians um óásættanlega hegðun eftir að félagið dró samningstilboð sitt til baka.
„Ég er neyddur til að bregðast sterklega við til að gæta minna hagsmuna. Á næstu dögum mun ég tala við almenning en ég mun ekki láta þessa óásættanlegu hegðun viðgangast,“ skrifaði Memphis á samfélagsmiðla.
Skjótt skipast veður í lofti og nú hefur Memphis skrifað undir tveggja ára samning við Corinthians. Forseti félagsins, Omar Stabile, segir að Memphis hafi slegið af kröfum sínum.
„Allt er í lagi en þetta var mikil vinna. Auðvitað er ekki hægt að ganga frá samningi við stórstjörnu á augabragði. Þetta var langt ferli en allt gekk upp,“ sagði Stabile.
„Við áttum fund og honum tókst að lækka tölur sem teymi hans gat ekki náð. Við gerðum það sem var best fyrir Corinthians, sérstaklega fjárhagslega.“
Talið er að Memphis hafi ákveðið að gefa eftir 21 milljón ríal sem jafngildir tæplega hálfum milljarði íslenskra króna. Félagið þarf því að greiða honum tæplega 1,3 milljarða íslenskra króna, í fjórum pörtum. Ef greiðslurnar tefjast tapar Corinthians afslættinum sem Memphis gaf því.
Memphis, sem er 32 ára, gekk í raðir Corinthians frá Atlético Madrid fyrir tveimur árum. Hann varð bikarmeistari með liðinu í fyrra auk þess sem það vann deildina í Sao Paulo.
Alls hefur Memphis leikið 79 leiki fyrir Corinthians og skorað tuttugu mörk.