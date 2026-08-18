Arsenal-goðsögn að taka við Senegal

Arsenal-goðsögnin Patrick Vieira hefur verið ráðinn sem þjálfari landsliðs Senegal. Hann tekur við liðinu eftir að hafa farið frá Genoa í nóvember á síðasta ári.
Pape Thiaw var þjálfari Senegal á heimsmeistaramótinu í fótbolta en var rekinn eftir að liðið féll úr leik gegn Belgíu í 32-liða úrslitum. Liðið tapaði einnig gegn Noregi og Frakklandi í riðlakeppni heimsmeistaramótsins.
Patrick Vieira lék fyrir franska landsliðið þegar hann var leikmaður en hann fæddist í Senegal. Hann flutti aðeins til Frakklands þegar hann var átta ára og var leikmaður liðsins þegar Frakkar urðu heimsmeistarar 1998 og Evrópumeistarar árið 2000.
Ekki er enn búið að tilkynna lengd samningsins og því óvíst hvenær Patrick Vieira mun byrja og hversu langan samning hann mun fá. Honum gekk þó ekki vel í síðasta þjálfarastarfi sínu.
Hann fór frá ítalska félaginu Genoa í nóvember síðastliðnum eftir að hafa setið fastur á botni ítölsku úrvalsdeildarinnar. Fyrir það hefur hann einnig þjálfað lið á borð við New York City, Nice, Crystal Palace og Strasbourg.