Lífið

Biðst af­sökunar á ó­við­eig­andi sketsi með sau­tján ára Stodden

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Jason Alexander hefur beðist afsökunar á sketsinum sem hann tók upp með sautján ára gamallri Courtney Stodden.
Jason Alexander hefur beðist afsökunar á sketsinum sem hann tók upp með sautján ára gamallri Courtney Stodden.

Leikarinn Jason Alexander, þekktastur fyrir leik sinn í Seinfeld, hefur beðið raunveruleikastjörnuna Courtney Stodden opinberlega afsökunar vegna óviðeigandi skets sem þau tóku upp saman þegar hún var sautján ára. Stodden varð heimsfræg sextán ára gömul þegar hún giftist 51 árs gamla leikaranum Doug Hutchison og berst í dag fyrir því að lágmarksgiftingaraldur verði hækkaður í átján ár í Kaliforníu.

Stodden varð að raunveruleikastjörnu eftir að hún giftist Hutchison árið 2011, kom fram í spjallþáttum og lék sautján ára gömul í grínsketsi á vegum Funny or Die á móti Jason Alexander. Leikarinn lék þar óþægilegan spjallþáttastjórnanda og nuddaði farsíma upp að brjósti Stodden því það væri eina svæðið með „nóg af símasambandi“.

Átján ára Stodden og 51 árs Hutchison í desember 2011.

Stodden sem er 31 árs í dag birti mynd úr sketsinum í Instagram-færslu í vikunni og furðaði sig á sköpun hans.

„Ég var sautján ára gömul á þessari mynd. Því eldri sem ég verð, því ómögulegra verður það fyrir mig að skilja hann. Í sketsinum nuddaði Jason Alexander síma sínum við brjóstin mín og sagði að það væri „ekkert sambandi“ í höfðinu mínu en „nóg samband“ í brjóstunum,“ skrifaði hún við færsluna.

„Seinna í sketsinum grínaðist hann með að þegar ég yrði átján ár væri hann til í að taka mig aftur fyrir sófann og „fá sínu framgengt“ með mér. Hann er skráður á IMDB sem einn af höfundum þáttarins,“ skrifaði hún jafnframt.

„Ég var undir lögaldri. Ég hafði ekki lagalegt bolmagn til að ákveða hvort ég vildi taka þátt. Samningarnir voru undirritaði af fullorðnum. Launatékkinn fór til Dougs [Hutchison]. Framleiðslan hélt áfram. Ég var eina barnið í herberginu og mér leið svo einni.“

„Þegar ég lít til baka núna sé ég ekki grín. Ég sé sautján ára stelpu og líkama hennar sem varð hluti af fullorðins gríni. Fólk segir samt: „Þú ákvaðst að vera þarna.“ Lagalega gat ég ekki tekið þær ákvarðanir sjálf. Það er punkturinn,“ skrifaði hún jafnframt.

„Ég get ekki breytt því sem gerðist en ég get spurt sjálfa mig: Hve margir fullorðnir sáu barn og ákváðu að þetta væri í lagi. Þess vegna hef ég hátt í dag. Börn eiga skilið lög sem vernda þau. Þau ættu ekki að þurfa að fullorðnast til að átta sig á því að lögin hefðu átt að vernda þau allan tímann.“

Jason Alexander brást við færslu Stodden með því að biðja hana opinberlega afsökunar.

„Þegar ég lít til baka á grínsketsin sem ég og Stodden tókum þátt í árið 2012 þá er algjörlega sammála því að hann var óviðeigandi og ég sé eftir honum. Það sem meira er þá er ég innilega miður mín yfir þeim skaða sem hann olli Stodden. Ég biðst innilegrar fyrirgefningar,“ sagði Alexander í yfirlýsingu til fjölmiðla.

Þrjátíu og fjögurra ára aldursmunur

Courtney Stodden byrjaði að keppa í fegurðarsamkeppnum sem táningur og gaf út nokkur lög undir eigin nafni. Þegar hún var sextán ára sótti Stodden leiklistarnámskeið hjá Hollywood-leikaranum Doug Hutchison. Við tók fjögurra mánaða internetspjall milli þeirra tveggja sem endaði með því að þau giftu sig í maí 2011 með leyfi foreldra hennar.

Stodden og Hutchison árið 2013 eftir að hafa verið gift í tvö ár.

Hjónabandið vakti gríðarlega athygli, fjölskylda Hutchison afneitaði honum og leikaranum bárust líflátahótshótanir. Fjölmiðlaumfjöllun um hjónabandið varð til þess að hjónin fóru saman í raunveruleikaþættina Couples Therapy og Stodden keppti í Celebrity Big Brother.

Hjónabandið  entist til 2020 en hafði staðið á brauðfótum um árabil. Stodden berst nú fyrir því að Kalifornía samþykki lagafrumvarp þess efnis að lagalegur lágmarksgiftingaraldur verið átján ár.

Hollywood Bandaríkin Bíó og sjónvarp Börn og uppeldi


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