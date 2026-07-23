„La La Höndin“ úr sögunni

Í tilefni tíu ára útgáfuafmælis kvikmyndarinnar La La Land hefur plakati myndarinnar loks verið breytt. Ryan Gosling, einn aðalleikari myndarinnar, segist hafa haldið að hann væri töff.
Í desember verða komin tíu ár frá því að La La Land var fyrst sýnd í kvikmyndahúsum víða um heim. Myndin hlaut töluverða athygli, sér í lagi þegar hún var ranglega tilkynnt sem Besta kvikmyndin á Óskarsverðlaunahátíðinni þegar Moonlight vann í raun. Þrátt fyrir það hlaut kvikmyndin sex Óskarsverðlaun og sjö Golden Globe-verðlaun.
Emma Stone og Ryan Gosling fóru með aðalhlutverk í myndinni. Gosling hefur ítrekað rætt myndina í fjölda viðtala og þar á meðal um hina umræddu La La Hendi (e. La La Hand) á plakati myndarinnar.
„Ég vissi ekki að þetta yrði plakatið fyrir myndina. Við áttum að hafa hendurnar okkar beint upp og ég hélt að það væri töff að hafa höndina flata jafnvel þótt allir segðu mér að það væri ekki töff. Ég var viss um að þetta væri flottara,“ sagði Gosling í viðtali við the Wall Street Journal árið 2024.
„Ég kalla þetta La La Höndina.“
Lionsgate virðast hafa heyrt bón Goslings og birtu uppfært plakat á Instagram-síðunni sinni þar sem búið er að rétta úr hendi Goslings.
„Í gegnum árin hefur Ryan Gosling oftar en einu sinni bent á það að hann myndi vilja laga La La Höndina á upprunalega plakatinu. Jæja Ryan, við höfum heyrt bænir þínar. Lionsgate er ánægt með að tilkynna að uppfærð útgáfa af plakatinu sé nú í boði,“ segir í tilkynningu frá Lionsgate sem Euronews greinir frá.