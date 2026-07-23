Mágkonurnar fyrrverandi Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir og Inga Auðbjörg Straumland hafa sett íbúðir sína á sölu í þeim tilgangi að fjármagna kaup á „draumakommúnu“. Þar ætla þær að búa saman ásamt sonum sínum, sem eru frændur.
Frá þessu greinir Inga Auðbjörg í færslu á Facebook undir yfirskriftinni Bíræfinn bísexúalisti selur bitastæða miðbæjareign, og gerir þar með góðlátlegt grín að dægurmálablaðamönnum landsins.
„Eftir að hafa legið yfir fasteignaauglýsingum í örugglega áratug, gert ýmis tilboð, mælt og pælt, höfum við platónska ofurteymið, ég og Arndís Anna, gert tilboð í draumakommúnuna okkar,“ segir hún.
Blaðamaður heyrði í Ingu og spurði hana hvað draumakommúna væri í þessu samhengi.
„Við erum náttúrulega mágkonur, eða fyrrverandi mágkonur. Ég var gift bróður hennar Arndísar [Helga Hrafni Gunnarssyni] þannig að börnin okkar eru frændur. Okkur langar að búa saman og hafa hag af því að búa í fjölskyldu þar sem við getum skipt með okkur verkum, eldað fyrir fjóra í staðinn fyrir okkur tvær og eitthvað svoleiðis. En við erum ekki par.“
Nú hafi þær fundið fallegt raðhús í Laugardalnum þar sem þær geti haldið vel utan um sína óhefðbundnu fjölskyldu.
Er þetta hugmynd sem þið eruð búnar að vera lengi með í maganum?
„Já, meira að segja frá því áður en að ég skildi við bróður hennar. Við erum oft búnar að gefast upp, höfum ekki fundið réttu eignina og svo bara flækist lífið oft fyrir. En núna finnst okkur vera rétti tíminn og rétta húsið til þess að geta haldið epísk Eurovision-partí. Ef að Eurovision lifnar einhvern tímann aftur við, sem er kannski ósennilegt.“
Hafi lesendur hug á að hjálpa „platónska ofurparinu“ að eignast „draumakommúnuna“ skoða íbúð Ingu Auðbjargar hér og íbúð Arndísar Önnu hér.