Lífið

Af­þakkaði milljón Banda­ríkja­dala fyrir eitt uppi­stand

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Weird Al Yankovic neitaði að koma fram á grínhátíðinni í Ríad.
Weird Al Yankovic neitaði að koma fram á grínhátíðinni í Ríad. Getty

Grínistinn Weird Al Yankovic segist hafa neitað að koma fram á grínhátíðinni í Ríad í Sádi-Arabíu síðasta haust þrátt fyrir að honum hafi boðist sjö stafa tala að launum. Hátíðin vakti mikið umtal og gagnrýni en fjöldi heimsfrægra grínista kom þar fram.

Yankovic ræddi hátíðina í tengslum við ákvörðun sína um að hætta við að taka þátt í auglýsingu fyrir hugbúnað þegar hann uppgötvaði að hún væri búin til með gervigreind. Honum þætti leiðinlegt að slík boð.

„Ég vildi óska að fólk myndi bjóða mér verkefni sem mér líður ekki illa með að samþykkja,“ sagði Yankovic í samtali við TribLive í vikunni.

„Ég veit ekki hvort ég hef minnst á þetta nokkurs staðar en mér var boðið á grínhátíðina í Ríad sem er eitthvað sem ég vildi augljóslega ekki gera. Þau buðu mér, ég ætla ekki að segja hve mikið, sjö stafa tölu fyrir eitt uppistand sem er miklu meira en ég hef nokkurn tímann fengið fyrir uppistand á ævinni. En ég gat bara ekki tekið þátt í því,“ sagði hann.

Grínistinn Dave Chappelle var meðal þeirra sem kom fram á hátíðinni.Getty/Tim Nwachukwu

Ríkisstyrkta grínhátíðin í Ríad fór fram síðasta haust og komu þar fram nöfn á borð við Dave Chappelle, Bill Burr, Louis C.K., Pete Davidson og Aziz Ansari. Hátíðin var gagnrýnd af mörgum vegna tengsla hennar við ríkisstjórn Sádi-Arabíu og krúnuprinsinn Mohammed bin Salman. Meðal grínista sem neituðu að koma fram voru Mike Birbiglia, Shane Gillis, Stavros Halkias, Leslie Liao og Atsuko Okatsuka.

„Ég er ekki að dissa neinn sem tók við peningnum því ég er viss um að allir sem fóru þangað fengu fullt af peningum. Ég er viss um að þeir höfðu sínar eigin ástæður og réttlætingar fyrir því að gera þetta. En ég er alveg að vinna nógu mikið til að þurfa ekki að taka hvaða upphæð sem er ef hún lætur mér líða illa,“ sagði hann.

Bransamiðillinn Variety hefur eftir heimildarmönnum að launatékkar þeirra sem komu fram á hátíðinni hafi verið að andvirði 500 þúsund dala upp í 1,6 milljón dala (frá 60 milljónum króna upp í 200 milljónir).

Sádi-Arabía Grín og gaman Bandaríkin


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.