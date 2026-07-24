Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. júlí 2026 11:11 Weird Al Yankovic neitaði að koma fram á grínhátíðinni í Ríad. Getty Grínistinn Weird Al Yankovic segist hafa neitað að koma fram á grínhátíðinni í Ríad í Sádi-Arabíu síðasta haust þrátt fyrir að honum hafi boðist sjö stafa tala að launum. Hátíðin vakti mikið umtal og gagnrýni en fjöldi heimsfrægra grínista kom þar fram. Yankovic ræddi hátíðina í tengslum við ákvörðun sína um að hætta við að taka þátt í auglýsingu fyrir hugbúnað þegar hann uppgötvaði að hún væri búin til með gervigreind. Honum þætti leiðinlegt að slík boð. „Ég vildi óska að fólk myndi bjóða mér verkefni sem mér líður ekki illa með að samþykkja,“ sagði Yankovic í samtali við TribLive í vikunni. „Ég veit ekki hvort ég hef minnst á þetta nokkurs staðar en mér var boðið á grínhátíðina í Ríad sem er eitthvað sem ég vildi augljóslega ekki gera. Þau buðu mér, ég ætla ekki að segja hve mikið, sjö stafa tölu fyrir eitt uppistand sem er miklu meira en ég hef nokkurn tímann fengið fyrir uppistand á ævinni. En ég gat bara ekki tekið þátt í því,“ sagði hann. Grínistinn Dave Chappelle var meðal þeirra sem kom fram á hátíðinni.Getty/Tim Nwachukwu Ríkisstyrkta grínhátíðin í Ríad fór fram síðasta haust og komu þar fram nöfn á borð við Dave Chappelle, Bill Burr, Louis C.K., Pete Davidson og Aziz Ansari. Hátíðin var gagnrýnd af mörgum vegna tengsla hennar við ríkisstjórn Sádi-Arabíu og krúnuprinsinn Mohammed bin Salman. Meðal grínista sem neituðu að koma fram voru Mike Birbiglia, Shane Gillis, Stavros Halkias, Leslie Liao og Atsuko Okatsuka. „Ég er ekki að dissa neinn sem tók við peningnum því ég er viss um að allir sem fóru þangað fengu fullt af peningum. Ég er viss um að þeir höfðu sínar eigin ástæður og réttlætingar fyrir því að gera þetta. En ég er alveg að vinna nógu mikið til að þurfa ekki að taka hvaða upphæð sem er ef hún lætur mér líða illa,“ sagði hann. Bransamiðillinn Variety hefur eftir heimildarmönnum að launatékkar þeirra sem komu fram á hátíðinni hafi verið að andvirði 500 þúsund dala upp í 1,6 milljón dala (frá 60 milljónum króna upp í 200 milljónir). Sádi-Arabía Grín og gaman Bandaríkin Mest lesið Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Lífið Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Lífið Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Lífið Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden Lífið Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Lífið Seinleg heimför sakbitins Ódysseifs Gagnrýni Daniil gefur út lag með Kodak Black: „Trúi þessu ekki ennþá“ Tónlist Lofar nýrri Ódysseifskviðu fyrir árslok Bíó og sjónvarp „La La Höndin“ úr sögunni Lífið Mikil eftirspurn eftir miðum á Eclipse Festival - „Augnablik sem aldrei gleymist“ Lífið samstarf Fleiri fréttir Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden „La La Höndin“ úr sögunni Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Hvað veistu um… Mosfellsbæ? Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Barnastjarnan Kaylee Hottle látin „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Spunameistarinn Alastair Campbell mærir íslenska sumarsuddann Stríðið um baðstrendur Ítalíu Stóra Tartaría: Heimsveldið sem hvarf og leðjuflóðið mikla Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Þöglu börnin gleymast í kerfinu Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Olivia Rodrigo á Íslandi Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Sjá meira