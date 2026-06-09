Sigurjón Sighvatsson, kvikmynda- og sjónvarpsþáttaframleiðandi, verður heiðraður með Raimondo Rezzonico-verðlaununum á Locarno-kvikmyndahátíðinni í Sviss í ágúst. Hátíðin er ein sú elsta og virtasta í Evrópu.
Kvikmynda- og bransamiðillinn Deadline greinir frá.
Kvikmyndahátíðin í Locarno var stofnuð 1946, er gjarnan talin sú virtasta utan toppanna þriggja (Cannes, Feneyja og Berlínar) og fer fram 5. til 15. ágúst næstkomandi. Á öðrum degi hátíðarinnar verða Sigurjóni veitt heiðursverðlaunin en jafnframt verða tvær myndir sem hann framleiddi sýndar, Wild at Heart (1990) og Zidane, A 21st Century Portrait (2006).
Sigurjón Sighvatsson á að baki fjögurra áratuga feril í kvikmyndagerð og er einn fárra Íslendinga sem hefur tekist að skapa sér farsælan feril í Hollywood.
Vestanhafs byrjaði Sigurjón í tónlistarmyndbandagerð, vann síðan náið með David Lynch að Twin Peaks (1990-91) og Wild at Heart (1990), framleiddi hina geysivinsælu Beverly Hills 90210 (1990-2000) og hefur gegnum tíðina unnið með leikstjórum á borð við Nicolas Winding Refn, Kathryn Bigelow og Taylor Sheridan.
Giona A. Nazzaro, listrænn stjórnandi Locarno-hátíðarinnar, sagði verk Sigurjóns einkennast af „djúpu evrópsku sjónarhorni“ en þau væru um leið „á kafi í gangverki bandaríska iðnaðarins.“
„Sigurjón „Jonni“ Sighvatsson mótaði sanna „politique du producteur“ sem gerði listamönnum á borð við David Lynch kleift að skapa verk sín í algjöru frelsi og styðja við höfunda á borð við Kathryn Bigelow til að gera persónulegustu myndir ferils síns,“ sagði Nazzaro. Hugtakið „politique du producteur“ íslenskast sem „stefna framleiðandans“ en þar er átt við kerfi þar sem framleiðandinn er þungamiðja listrænnar mótunar.
„Innsæi hans sem framleiðanda hafði djúp áhrif á þróun kvikmynda tíunda áratugarins og viðhorf hans til að stuðla að frumleika og sjálfstæði gerði hann að viðmiðunarpunkti fyrir heila kynslóð kvikmyndagerðarmanna sem horfðu til verka Sighvatssonar sem fyrirmyndar dirfsku, heiðarleika, sköpunargáfu og framsýnar,“ sagði hún.
Fyrri verðlaunahafar Raimondo Rezzonico-verðlaunanna eru líbanska framleiðslufyrirtækið Abbout Productions, Jason Blum hjá hryllingsframleiðslufyrirtækinu Blumhouse og framleiðadinn Marianne Slot sem tengist Íslandi nánum böndum.
Sigurjón Sighvatsson minnist vinar síns, David Lynch, sem eins áhrifamesta kvikmyndaleikstjóra sögunnar. Lynch hafi verið prívat maður sem þoldi ekki neikvæðni og var alltaf langt á undan sinni samtíð.