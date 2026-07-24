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föstudagur 24. júlí 2026
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Samkvæmislífið
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Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
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Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu
Fótbolti
Lebron fer til Fíladelfíu
Körfubolti
Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld
Enski boltinn
Hættir með landsliðinu
Fótbolti
42 ára aldursmunur á keppendum í 1500 metra hlaupi kvenna
Sport
Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp
Fótbolti
María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“
Fótbolti
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Kvöldfréttir
Fótbolti - Mjólkurbikar kvenna
Þróttur R.
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Heilsa
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Samhengið með Sif
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Leikjavísir
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Tíska og hönnun
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Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
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