María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“

Fyrr í þessum mánuði greindi norska fótboltakonan María Þórisdóttir frá því að hún væri barnshafandi. Meðgangan hefur reynst henni erfið en hún hefur deilt þeirri reynslu sinni á samfélagsmiðlum.
Þann 9. júlí tilkynnti María á Instagram að hún ætti von á sínu fyrsta barni með sambýlismanni sínum, Adrian Guntveit. María er sem kunnugt er dóttir Þóris Hergeirssonar, sigursælasta landsliðsþjálfara handboltasögunnar. Hún spilaði 71 leik fyrir norska landsliðið og lék lengi á Englandi, meðal annars með Manchester United og Chelsea.
Meðgangan hefur reynst Maríu mjög krefjandi og hún hefur deilt þeirri reynslu með fylgjendum sínum á TikTok. Hún fékk góð viðbrögð og ræddi svo við Verdens Gang um þær áskoranir sem hafa fylgt óléttunni.
María hefur mikið til verið rúmliggjandi, glímir við mikla ógleði og litlu mátti muna að hún yrði lögð inn þar sem hún nærðist ekki nóg.
„Þetta er ekki fyrir viðkvæma. Allar sem hafa gengið í gegnum þetta eru harðjaxlar,“ sagði María sem var hreinskilin er hún var spurð hvernig heilsan væri núna.
„Ekki upp á sitt besta. Hún er eitthvað betri en í byrjun en ég hef ekki orku til að gera neitt. Mér er óglatt, ég er slöpp og á ógleðilyfjum. Ég þekki mig ekki í eigin líkama. Þetta er ný tilvera sem ég kann ekki svo vel við.“
Fljótlega á meðgöngunni byrjaði María að finna fyrir aukaverkunum, áður en flestir vissu að hún væri barnshafandi.
„Ég held að það hafi verið það versta, að þetta var á viðkvæmasta tímanum; þegar maður kemst að þessu. Svo er ekki venjan að segja neinum frá því fyrr en kannski í viku tólf þegar maður veit að það er öruggara. Svo maður stendur eiginlega ein í þessu með makanum,“ sagði María.
„Mér var boðið í margt en gat ekki mætt. Ég hvarf úr öllu og fólk fór að taka eftir því að það væri eitthvað að. Því varð ég að segja fjölskyldu og vinum frá þessu strax í viku sjö því það var ekki hægt að fela það lengur. Þá hafði fólk meiri skilning á því hvað væri í rauninni að gerast. Svo vissi ég að ef eitthvað færi úrskeiðis væri þetta fólk sem ég treysti, ef maður skyldi þurfa á þeim stuðningi að halda.“
María ákvað að stíga fram og deila sinni reynslu því henni finnst meðgöngusögur sem þessar ekki heyrast nógu oft.
„Ef ég get hjálpað einni manneskju að finnast hún ekki vera ein var það þess virði að deila þessu,“ sagði María.
Hún gekk aftur í raðir Klepp í nóvember á síðasta ári, liðsins sem hún hóf ferilinn með og lék með þar til hún fór til Chelsea 2017.