HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. júlí 2026 08:01 Cristian Volpato fagnar einu marka Ástrala á heimsmeistaramótinu í síðasta mánuði. Getty/ Hector Vivas Einn af leikmönnum heimsmeistaramótsins í fótbolta skapaði stórhættu í heimalandi sínu og var tekinn tvisvar af lögreglunni á tveimur klukkutímum. Grunur um neyslu fíkniefna var síðan staðfestur. Samkvæmt nokkrum fjölmiðlum, þar á meðal BBC og ABC News, féll ástralski HM-leikmaðurinn Cristian Volpato á fíkniefnaprófi en kókaín fannst í sýni hans í tengslum við hefðbundið hraðaeftirlit í heimalandi hans. #BREAKING: Socceroos star Cristian Volpato has allegedly tested positive for cocaine while driving in Sydney. https://t.co/U4s8ER2Ei7— ABC News (@abcnews) July 24, 2026 Þessi 22 ára gamli Ástrali spilar með Sassuolo í Seríu A á Ítalíu og er sagður hafa ekið á 109 kílómetra hraða á 60 kílómetra hraðasvæði yfir Anzac-brúna klukkan eitt um nóttina. Þetta var í annað sinn á tveimur klukkustundum sem Volpato var stöðvaður fyrir of hraðan akstur og lögreglan ákvað að framkvæma fíkniefnapróf sem sýndi merki um kókaín. Í fyrstu var Volpato sektaður fyrir of hraðan akstur og alþjóðlegt ökuskírteini hans hefur verið svipt tímabundið í sex mánuði á meðan beðið er eftir niðurstöðum úr B-sýni sem sent hefur verið til frekari rannsóknar. Cristian Volpato kom við sögu í þremur af fjórum leikjum Ástralíu á HM og var í byrjunarliðinu í tveimur þeirra. #BREAKING: Socceroo Cristian Volpato has allegedly tested positive to cocaine during a roadside test in Sydney.The 22-year-old was reportedly driving his BMW at 109km/h across the Anzac Bridge in a 60km/h zone, before he allegedly returned the positive test.Volpato had… pic.twitter.com/J3dLqJ50SN— 10 Sport (@10SportAU) July 24, 2026 HM 2026 í fótbolta Ítalski boltinn Mest lesið HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Hættir með landsliðinu Fótbolti María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Fótbolti Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Enski boltinn Björgvin Karl og liðsfélagar hans í þriðja sætinu eftir fyrsta dag Sport Haaland dýrastur í sögu Fantasy Enski boltinn Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Fleiri fréttir Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Töluðu við Ancelotti áður en þeir reyndu við Guardiola Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Chelsea að hreppa Lacroix Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Hættir með landsliðinu María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val „Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri“ „Sigurinn nærir“ „Margt jákvætt í leik okkar að þessu sinni“ Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola Modric tekur slaginn áfram í Mílanó Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík „Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn“ Arnór í leyfi frá störfum Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Sjá meira