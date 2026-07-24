Pedro Porro sneri heim til Spánar með heimsmeistaragull um hálsinn og eitt það fyrsta sem hann vildi gera var að fara með það eins manns.
Nokkrum dögum fyrir úrslitaleikinn horfði afi Pedro Porro í augun á honum og sagði einfaldlega: „Komdu með bikarinn heim, drengur.“
Porro hjálpaði spænska liðinu að vinna sem lykilmaður í hægri bakverðinum og skoraði mikilvægt mark í undanúrslitaleiknum á móti Frakklandi.
🖤💚🥇Pedro Porro cumple su promesa y le lleva a su abuelo Antonio la medalla de campeón del mundo. El futbolista extremeño ha compartido en Instagram el momento en el que le da la medalla de oro a su abuelo, Antonio Sauceda, tras conquistar el Mundial. pic.twitter.com/o0EdgVsqIJ— ABC.es (@abc_es) July 22, 2026
🖤💚🥇Pedro Porro cumple su promesa y le lleva a su abuelo Antonio la medalla de campeón del mundo. El futbolista extremeño ha compartido en Instagram el momento en el que le da la medalla de oro a su abuelo, Antonio Sauceda, tras conquistar el Mundial. pic.twitter.com/o0EdgVsqIJ
Porro setti myndband inn á samfélagsmiðla eftir sigur spænska liðsins þar sem afi hans sést halda á verðlaunapeningnum og röddin brestur. „Þetta er dýrmætt,“ segir hann. Svo snertir hann brjóstið á sér: „Þetta er stolt. En ég ber það hérna inni.“
Þegar afinn, Don Antonio Sauceda, var spurður fyrir úrslitaleikinn hvert hlutverk hans væri sagði hann: „Ég er hér til að hvetja hann áfram. Ekki til að skora. Ekki til að spila. Bara til að vera sá sem hætti aldrei að trúa þegar strákurinn var lánaður út, flakkaði á milli félaga og barðist fyrir spilatíma,“ sagði afi hans.
Það var það sem mótaði varnarmanninn sem varð einn sá besti á mótinu.
Eftir úrslitaleikinn voru fyrstu orð Porro um afa sinn, ekki bikarinn, ekki sigurinn: „Ég get ekki beðið eftir að komast héðan og hringja í hann, því hann verður mjög glaður, mjög tilfinningaþrunginn og ég líka,“ sagði Porro. Myndbandið bræddi hjörtu má sjá hér fyrir neðan.
Myndbandið vakti líka það mikla athygli að afinn er orðinn stórstjarna í bænum enda kom hann nokkrum sinnum fram með Porro þegar leikmaðurinn fagnaði með bæjarbúum.
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