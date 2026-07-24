Fótbolti

Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp

Valur Páll Eiríksson skrifar
Per Mertesacker verður íþróttastjóri þýska knattspyrnusambandsins og tekur við af Rudi Völler seinna á árinu.
Per Mertesacker verður íþróttastjóri þýska knattspyrnusambandsins og tekur við af Rudi Völler seinna á árinu. Getty

Þýska knattspyrnusambandið kynnti um frekari breytingar á starfsmannamálum þess samhliða ráðningu Jürgens Klopp sem landsliðsþjálfara í dag. Per Mertesacker verður nýr íþróttastjóri sambandsins.

Goðsögnin Rudi Völler hefur verið íþróttastjóri þýska knattspyrnusambandsins frá árinu 2023 en mun hætta í haust. Fyrir það var sinnti hann keimlíkri stöðu hjá Bayer Leverkusen í tæpa tvo áratugi frá 2005 til 2022.

Hinn 66 ára gamli Völler mun hætta síðar á þessu ári og Per Mertesacker, fyrrverandi leikmaður Arsenal og þýska landsliðsins, mun taka við. Mertesacker er 41 árs og hefur verið yfirmaður akademíu Arsenal frá árinu 2018, eftir að hafa sjö ár á undan verið leikmaður Englandsmeistaranna.

Mertesacker mun því starfa samhliða Klopp sem var ráðinn þjálfari Þýskalands fram yfir HM 2030. Mertesacker vann sjálfur HM 2014 sem leikmaður en hann gerði garðinn frægan með Werder Bremen á blómaskeiði félagsins á fyrsta áratug þessarar aldar, áður en hann skipti til Arsenal.

Kunnugleg andlit í þjálfarateyminu

Klopp réði kunnugleg andlit til að starfa með sér í þjálfarateymi landsliðsins. Þeir Peter Krawietz og Pep Lijnders verða aðstoðarþjálfarar hans, en báðir sinntu því hjá Liverpool. Lijnders var aðstoðarþjálfari Pep Guardiola á síðustu leiktíð hans með Manchester City en hætti á sama tíma og Spánverjinn í vor.

Pep Lijnders mun aðstoða Klopp enn á ný.Getty/Marc Atkins

Krawietz hefur fylgt Klopp allan hans feril. Hann var yfirnjósnari hjá Mainz árin 2001 til 2008, sömu ár og Klopp var þjálfari liðsins. Hann fór með Klopp til Borussia Dortmund og starfaði samhliða honum í þjálfarateymi liðsins og í greiningarvinnu frá 2008 til 2015. Þá sinnti hann samskonar stöðu hjá Liverpool allan tíma Klopps þar, frá 2015 til 2024.

Sven Bender er þá þriðji þjálfarinn í teymi Klopps. Hann er 37 ára gamall og hætti fótboltaiðkun árið 2021. Hann spilaði undir stjórn Klopp hjá Dortmund árin 2009 þar til Klopp hætti 2015.

Þýski boltinn

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