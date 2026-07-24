Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp Valur Páll Eiríksson skrifar 24. júlí 2026 13:00 Per Mertesacker verður íþróttastjóri þýska knattspyrnusambandsins og tekur við af Rudi Völler seinna á árinu. Getty Þýska knattspyrnusambandið kynnti um frekari breytingar á starfsmannamálum þess samhliða ráðningu Jürgens Klopp sem landsliðsþjálfara í dag. Per Mertesacker verður nýr íþróttastjóri sambandsins. Goðsögnin Rudi Völler hefur verið íþróttastjóri þýska knattspyrnusambandsins frá árinu 2023 en mun hætta í haust. Fyrir það var sinnti hann keimlíkri stöðu hjá Bayer Leverkusen í tæpa tvo áratugi frá 2005 til 2022. Hinn 66 ára gamli Völler mun hætta síðar á þessu ári og Per Mertesacker, fyrrverandi leikmaður Arsenal og þýska landsliðsins, mun taka við. Mertesacker er 41 árs og hefur verið yfirmaður akademíu Arsenal frá árinu 2018, eftir að hafa sjö ár á undan verið leikmaður Englandsmeistaranna. Mertesacker mun því starfa samhliða Klopp sem var ráðinn þjálfari Þýskalands fram yfir HM 2030. Mertesacker vann sjálfur HM 2014 sem leikmaður en hann gerði garðinn frægan með Werder Bremen á blómaskeiði félagsins á fyrsta áratug þessarar aldar, áður en hann skipti til Arsenal. Kunnugleg andlit í þjálfarateyminu Klopp réði kunnugleg andlit til að starfa með sér í þjálfarateymi landsliðsins. Þeir Peter Krawietz og Pep Lijnders verða aðstoðarþjálfarar hans, en báðir sinntu því hjá Liverpool. Lijnders var aðstoðarþjálfari Pep Guardiola á síðustu leiktíð hans með Manchester City en hætti á sama tíma og Spánverjinn í vor. Pep Lijnders mun aðstoða Klopp enn á ný.Getty/Marc Atkins Krawietz hefur fylgt Klopp allan hans feril. Hann var yfirnjósnari hjá Mainz árin 2001 til 2008, sömu ár og Klopp var þjálfari liðsins. Hann fór með Klopp til Borussia Dortmund og starfaði samhliða honum í þjálfarateymi liðsins og í greiningarvinnu frá 2008 til 2015. Þá sinnti hann samskonar stöðu hjá Liverpool allan tíma Klopps þar, frá 2015 til 2024. Sven Bender er þá þriðji þjálfarinn í teymi Klopps. Hann er 37 ára gamall og hætti fótboltaiðkun árið 2021. Hann spilaði undir stjórn Klopp hjá Dortmund árin 2009 þar til Klopp hætti 2015. Þýski boltinn Mest lesið HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Hættir með landsliðinu Fótbolti Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Enski boltinn María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Fótbolti Björgvin Karl og liðsfélagar hans í þriðja sætinu eftir fyrsta dag Sport Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Enski boltinn Haaland dýrastur í sögu Fantasy Enski boltinn Fleiri fréttir Entist skammt í þjálfarastólnum Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Töluðu við Ancelotti áður en þeir reyndu við Guardiola Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Chelsea að hreppa Lacroix Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Hættir með landsliðinu María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val „Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri“ „Sigurinn nærir“ „Margt jákvætt í leik okkar að þessu sinni“ Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola Modric tekur slaginn áfram í Mílanó Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík „Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn“ Arnór í leyfi frá störfum Sjá meira