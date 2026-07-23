Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 23. júlí 2026 22:27 Grótta kom til baka gegn FHL og jók forskot sitt á toppi Lengjudeildar kvenna. grótta Eftir fjóra sigra í röð gerði Grótta 3-3 jafntefli við FHL í Lengjudeild kvenna í kvöld. KR hefði getað minnkað forskot Gróttu á toppnum en tapaði fyrir ÍA, 3-2. Völsungur vann langþráðan sigur og gott gengi Keflavíkur hélt áfram. Þegar ein mínúta var til leiksloka var Grótta 1-3 undir gegn FHL. En tvö mörk á tveimur mínútum, frá Telmu Sif Búadóttur og Rakel Lóu Brynjarsdóttur, tryggðu Seltirningum stig. Nicole Douglas kom Gróttu yfir á 19. mínútu en FHL svaraði með þremur mörkum frá Eddu Maren Sonjudóttur, Alexis Wright og Christu Björgu Andrésdóttur. FHL er með fjórtán stig í 8. sæti deildarinnar en Grótta er áfram á toppnum, nú með 28 stig. KR, sem er í 2. sæti deildarinnar, hefði getað nýtt sér jafnteflið á Seltjarnarnesi og minnkað forskot Gróttu niður í þrjú stig. En KR tapaði 3-2 fyrir ÍA á Akranesi. Skagakonur byrjuðu leikinn af krafti og Madison Schwartzenberger kom þeim yfir á 13. mínútu. Fimm mínútum skoraði Alliyah Rowe annað mark ÍA og staðan í hálfleik var 2-0. Rowe skoraði öðru sinni á 62. mínútu og kom heimakonum þremur mörkum yfir. Ólöf Freyja Þorvaldsdóttir hleypti spennu í leikinn með tveimur mörkum með sex mínútna millibili en nær komust gestirnir úr Vesturbænum ekki. KR er í 2. sæti deildarinnar með 22 stig, sex stigum á eftir Gróttu. Liðin mætast á Meistaravöllum í næstu umferð. ÍA er í 6. sætinu með fjórtán stig. Völsungur vann sinn fyrsta sigur síðan 25. maí þegar liðið sigraði botnlið Tindastóls, 3-0, á Húsavík. Ísabella Anna Kjartansdóttir, Auður Ósk Kristjánsdóttir og Hildur Arna Ágústsdóttir skoruðu mörk Völsungs. Þetta var fjórða tap Tindastóls í röð en liðið er enn með sín þrjú stig á botni deildarinnar. Völsungur er í 9. sætinu með ellefu stig. Keflvíkingar gerðu góða ferð á Selfoss og unnu 0-1 sigur. Oliva Simmons skoraði eina mark leiksins strax á 3. mínútu. Þetta var þriðji sigur Keflavíkur í röð. Liðið er komið upp í 4. sæti deildarinnar með sextán stig. Selfoss er einnig með sextán stig í 5. sætinu. Lengjudeild kvenna Grótta FHL ÍA KR Völsungur Tindastóll UMF Selfoss Keflavík ÍF Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val Fótbolti Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Íslenski boltinn Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Fótbolti Fleiri fréttir Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjá meira