Íslenski boltinn

Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Grótta kom til baka gegn FHL og jók forskot sitt á toppi Lengjudeildar kvenna.
Grótta kom til baka gegn FHL og jók forskot sitt á toppi Lengjudeildar kvenna. grótta

Eftir fjóra sigra í röð gerði Grótta 3-3 jafntefli við FHL í Lengjudeild kvenna í kvöld. KR hefði getað minnkað forskot Gróttu á toppnum en tapaði fyrir ÍA, 3-2. Völsungur vann langþráðan sigur og gott gengi Keflavíkur hélt áfram.

Þegar ein mínúta var til leiksloka var Grótta 1-3 undir gegn FHL. En tvö mörk á tveimur mínútum, frá Telmu Sif Búadóttur og Rakel Lóu Brynjarsdóttur, tryggðu Seltirningum stig.

Nicole Douglas kom Gróttu yfir á 19. mínútu en FHL svaraði með þremur mörkum frá Eddu Maren Sonjudóttur, Alexis Wright og Christu Björgu Andrésdóttur.

FHL er með fjórtán stig í 8. sæti deildarinnar en Grótta er áfram á toppnum, nú með 28 stig.

KR, sem er í 2. sæti deildarinnar, hefði getað nýtt sér jafnteflið á Seltjarnarnesi og minnkað forskot Gróttu niður í þrjú stig. En KR tapaði 3-2 fyrir ÍA á Akranesi.

Skagakonur byrjuðu leikinn af krafti og Madison Schwartzenberger kom þeim yfir á 13. mínútu. Fimm mínútum skoraði Alliyah Rowe annað mark ÍA og staðan í hálfleik var 2-0.

Rowe skoraði öðru sinni á 62. mínútu og kom heimakonum þremur mörkum yfir. Ólöf Freyja Þorvaldsdóttir hleypti spennu í leikinn með tveimur mörkum með sex mínútna millibili en nær komust gestirnir úr Vesturbænum ekki. 

KR er í 2. sæti deildarinnar með 22 stig, sex stigum á eftir Gróttu. Liðin mætast á Meistaravöllum í næstu umferð. ÍA er í 6. sætinu með fjórtán stig.

Völsungur vann sinn fyrsta sigur síðan 25. maí þegar liðið sigraði botnlið Tindastóls, 3-0, á Húsavík. Ísabella Anna Kjartansdóttir, Auður Ósk Kristjánsdóttir og Hildur Arna Ágústsdóttir skoruðu mörk Völsungs.

Þetta var fjórða tap Tindastóls í röð en liðið er enn með sín þrjú stig á botni deildarinnar. Völsungur er í 9. sætinu með ellefu stig.

Keflvíkingar gerðu góða ferð á Selfoss og unnu 0-1 sigur. Oliva Simmons skoraði eina mark leiksins strax á 3. mínútu. Þetta var þriðji sigur Keflavíkur í röð. Liðið er komið upp í 4. sæti deildarinnar með sextán stig. Selfoss er einnig með sextán stig í 5. sætinu.

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