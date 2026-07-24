„Nýtt verkefni og nýr leikur“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. júlí 2026 12:31 Sölvi Geir Ottesen er þjálfari Víkings. Vísir/Pawel Sölvi Geir Ottesen segir lið Víkings vera búið að leggja fyrsta tap sumarsins um síðustu helgi til hliðar og á von á hörkuleik gegn sterku liði Keflavíkur í kvöld. „Þetta er bara nýtt verkefni og nýr leikur. Okkur hlakkar til að mæta Keflvíkingum. Þeir hafa verið flottir í sumar og komið mörgum á óvart, miðað við hvar þeim var spáð fyrir mót. Við spiluðum á móti þeim í Keflavík og það var mikið jafnræði með liðunum. Þetta er hörkulið sem við þurfum að vera klárir í að mæta,“ sagði Sölvi í samtali við Vísi. Víkingur stefnir aftur á sigurbraut í kvöld, eftir að hafa tapað í fyrsta sinn í sumar gegn Þór Akureyri um síðustu helgi. Á milli deildarleikja vann Víkingur sterkan sigur gegn Hapoel Be‘er Sheeva í undankeppni Meistaradeildarinnar. Sölvi segir mikinn mun vera á því að spila tvo heimaleiki í þessari viku, í samanburði við útileiki í Ungverjalandi og á Akureyri í síðustu viku. „Það hjálpar helling til með endurheimt, að þurfa ekki að ferðast jafn mikið og þá getur maður nýtt tímann betur. Það hjálpar sannarlega til en að sama skapi erum við í þéttu prógrammi og það er alltaf þannig að sumir eru svolítið lemstraðir. Við erum tilbúnir að nýta hópinn vel.“ Á dögunum var Davíð Helgi Aronsson kallaður til baka úr láni í Keflavík til Víkings og þaðan seldur til Lyngby. Voru það klókindi hjá Kára Árnasyni, yfirmanni knattspyrnumála, að selja frænda sinn áður en liðin mættust? „Nei nei, hann hefði hvort sem er ekki spilað á móti okkur,“ sagði Sölvi léttur. Víkingar hafa líka verið sagðir í leit að framherja, eftir meiðsli Elías Más Ómarssonar. Viktor Jónsson, leikmaður ÍA, hefur verið orðaður við félagið en Sölvi segir ekkert í spilunum eins og er. „Í raun og veru ekki. Við erum mjög sáttir með hópinn eins og hann er núna. Við vorum með tvo framherja á láni og kölluðum Svein [Margeir Hauksson] til baka. Hann kemur í staðinn fyrir Elías. Svo erum við að fá tvo meidda leikmenn til baka, Stígur [Diljan Þórðarson] og Daði [Berg Jónsson] eru báðir að koma til baka eftir löng og erfið meiðsli. Þannig að við erum mjög ánægðir með hópinn eins og hann er núna. Treystum honum til að klára þau markmið sem við settum okkur fyrir sumarið.“ Besta deild karla Víkingur Reykjavík Keflavík ÍF Mest lesið HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Hættir með landsliðinu Fótbolti Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Enski boltinn María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Fótbolti Björgvin Karl og liðsfélagar hans í þriðja sætinu eftir fyrsta dag Sport Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Enski boltinn Haaland dýrastur í sögu Fantasy Enski boltinn Fleiri fréttir „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ Sjá meira