Íslenski boltinn

„Nýtt verk­efni og nýr leikur“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Sölvi Geir Ottesen er þjálfari Víkings. 
Sölvi Geir Ottesen er þjálfari Víkings.  Vísir/Pawel

Sölvi Geir Ottesen segir lið Víkings vera búið að leggja fyrsta tap sumarsins um síðustu helgi til hliðar og á von á hörkuleik gegn sterku liði Keflavíkur í kvöld.

„Þetta er bara nýtt verkefni og nýr leikur. Okkur hlakkar til að mæta Keflvíkingum. Þeir hafa verið flottir í sumar og komið mörgum á óvart, miðað við hvar þeim var spáð fyrir mót. Við spiluðum á móti þeim í Keflavík og það var mikið jafnræði með liðunum. Þetta er hörkulið sem við þurfum að vera klárir í að mæta,“ sagði Sölvi í samtali við Vísi.

Víkingur stefnir aftur á sigurbraut í kvöld, eftir að hafa tapað í fyrsta sinn í sumar gegn Þór Akureyri um síðustu helgi. Á milli deildarleikja vann Víkingur sterkan sigur gegn Hapoel Be‘er Sheeva í undankeppni Meistaradeildarinnar.

Sölvi segir mikinn mun vera á því að spila tvo heimaleiki í þessari viku, í samanburði við útileiki í Ungverjalandi og á Akureyri í síðustu viku.

„Það hjálpar helling til með endurheimt, að þurfa ekki að ferðast jafn mikið og þá getur maður nýtt tímann betur. Það hjálpar sannarlega til en að sama skapi erum við í þéttu prógrammi og það er alltaf þannig að sumir eru svolítið lemstraðir. Við erum tilbúnir að nýta hópinn vel.“

Á dögunum var Davíð Helgi Aronsson kallaður til baka úr láni í Keflavík til Víkings og þaðan seldur til Lyngby. Voru það klókindi hjá Kára Árnasyni, yfirmanni knattspyrnumála, að selja frænda sinn áður en liðin mættust?

„Nei nei, hann hefði hvort sem er ekki spilað á móti okkur,“ sagði Sölvi léttur.

Víkingar hafa líka verið sagðir í leit að framherja, eftir meiðsli Elías Más Ómarssonar. Viktor Jónsson, leikmaður ÍA, hefur verið orðaður við félagið en Sölvi segir ekkert í spilunum eins og er.

„Í raun og veru ekki. Við erum mjög sáttir með hópinn eins og hann er núna. Við vorum með tvo framherja á láni og kölluðum Svein [Margeir Hauksson] til baka. Hann kemur í staðinn fyrir Elías. Svo erum við að fá tvo meidda leikmenn til baka, Stígur [Diljan Þórðarson] og Daði [Berg Jónsson] eru báðir að koma til baka eftir löng og erfið meiðsli. Þannig að við erum mjög ánægðir með hópinn eins og hann er núna. Treystum honum til að klára þau markmið sem við settum okkur fyrir sumarið.“

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