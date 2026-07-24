Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. júlí 2026 09:32 Jurgen Klopp gerir fjögurra ára samning. Christian Kaspar-Bartke/Getty Images Jurgen Klopp var kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands á blaðamannafundi í morgun. Hann tekur við starfinu af Julian Nagelsmann og gerir samning sem gildir út heimsmeistaramótið 2030. Klopp mun hefja störf þann 15. ágúst næstkomandi en fyrsti leikur hans við stjórnvölinn verður gegn Hollandi þann 24. september í Þjóðadeildinni. Honum til aðstoðar verða Peter Krawietz og Pepijn Lijnders, sem hafa unnið með Klopp lengi, ásamt Sven Bender, sem spilaði áður undir stjórn Klopp. Þýskaland féll úr leik á HM í sumar í 32-liða úrslitum gegn Paragvæ, þá lét Julian Nagelsmann af störfum og síðan þá hefur bara eitt nafn verið nefnt í umræðunni um næsta landsliðsþjálfara. Klopp hefur starfað sem erindreki Red Bull síðustu tvö ár, síðan hann hætti sem knattspyrnustjóri Liverpool í ensku úrvalsdeildinni árið 2024, en mun ekki halda áfram sem yfirmaður knattspyrnumála fyrir orkudrykkjaframleiðandann. Til að þakka Red Bull fyrir að sleppa Klopp án þess að þiggja greiðslu ákvað þýska sambandið að spila næstu þrjá leiki liðsins á leikvangi RB Leipzig. Á blaðamannafundinum í morgun sagði Klopp mikinn heiður að taka við þessu starfi og lýsti því sem hápunkti þjálfaraferilsins. Hann gaf það í skyn að ferillinn yrði ekkert lengri en þetta, það er að segja að hann myndi ekki taka við öðru starfi eftir að hafa þjálfað þýska landsliðið. Þá sagði Klopp einnig að hann væri ekki hrifinn af framkomunni sem forverar hans í starfi, Julian Nagelsmann og Tomas Tuchel, mættu. Klopp mun ekki sætta sig við neitt rugl. Christian Kaspar-Bartke/Getty Images „Þetta er mjög sérstakur dagur fyrir mig. Ég vil þakka öllum sem gerðu þetta mögulegt,“ sagði Klopp og vísaði þar einnig til Red Bull. „Ég hafði einhverja hugmynd um hversu stórt landsliðsþjálfarastarfið er en þegar maður er orðaður við það finnur maður enn frekar fyrir umfanginu og ábyrgðinni… Gagnrýnið mig ef eitthvað gengur ekki. Ég er viljugur til að vinna í því. Þetta snýst allt um starfið. Jürgen Klopp á sér engan feril eftir landsliðið. Þetta er hápunktur ferilsins… Þann dag sem þið viljið mig ekki lengur, þá segið þið það og ég er farinn. Án starfslokagreiðslu. Ef þið segið á morgun að ég sé ömurlegur, þá er ég farinn. Ekki bara ein manneskja, það þyrftu að vera fleiri. Ef þýska sambandið segir að ég sé ömurlegur, þá er ég farinn. Ef þið hagið ykkur illa og látið fjölskyldu mína ekki í friði, þá er ég farinn,“ sagði Klopp samkvæmt Bild. Þýski boltinn Mest lesið HM-leikmaður í glannakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Hættir með landsliðinu Fótbolti María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Fótbolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Enski boltinn Björgvin Karl og liðsfélagar hans í þriðja sætinu eftir fyrsta dag Sport Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Haaland dýrastur í sögu Fantasy Enski boltinn Fleiri fréttir Töluðu við Ancelotti áður en þeir reyndu við Guardiola Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Chelsea að hreppa Lacroix Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu HM-leikmaður í glannakstri með kókaín í blóðinu Hættir með landsliðinu María lýsir erfiðri meðgöngu: „Þekki mig ekki í eigin líkama“ Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val „Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri“ „Sigurinn nærir“ „Margt jákvætt í leik okkar að þessu sinni“ Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola Modric tekur slaginn áfram í Mílanó Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík „Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn“ Arnór í leyfi frá störfum Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Segir að ítalski fótboltinn þurfi að horfa til Spánar Sjá meira