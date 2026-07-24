Lionel Messi er ekki sá eini sem segir bless. Nicolás Otamendi er líka hættur að spila með argentínska landsliðinu.
Þetta staðfestir fyrrverandi leikmaður Manchester City á eigin Instagram-reikningi.
Úrslitaleikur HM gegn Spáni var því síðasti leikur Otamendi í argentínsku treyjunni. Hann kom inn á völlinn sem varamaður rétt fyrir hálfleik þegar Lisandro Martínez meiddist.
„Örlögin höguðu því þannig að síðasti leikurinn minn var úrslitaleikur á HM. Það voru ekki úrslitin sem við óskuðum okkur, en ég geng burt með höfuðið hátt. Þessi hópur barðist til síðustu sekúndu,“ skrifaði Otamendi á Instagram.
Otamendi byrjaði bara einn leik á HM, sem var leikur á móti Jórdaníu, en hann bar þá fyrirliðabandið.
Miðvörðurinn spilaði alls 139 landsleiki og skoraði átta mörk fyrir argentínska landsliðið. 21 af þessum leikjum voru í úrslitakeppni HM og 27 voru í úrslitakeppni Copa America.
„Þakkir til argentínsku stuðningsmannanna. Takk fyrir skilyrðislausan kærleika, fyrir hvern fána, fyrir hvern söng, fyrir að hafa fylgt okkur á góðum stundum og umfram allt á þeim erfiðustu. Þið sáuð til þess að í hvert sinn sem þjóðsöngurinn hljómaði fannst okkur við ekki vera ellefu leikmenn – heldur milljónir sem vörðu sama drauminn,“ skrifaði Otamendi líka.