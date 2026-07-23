Íslenski boltinn

Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Þorri Ingólfsson kominn í Þórsbúninginn en hann klárar tímabilið fyrir norðan.
Þorri Ingólfsson kominn í Þórsbúninginn en hann klárar tímabilið fyrir norðan. @thor_fotbolti

Víkingurinn Þorri Ingólfsson er genginn til liðs við Þór Akureyri og mun leika með liðinu það sem eftir lifir tímabils í Bestu deild karla í fótbolta.

Þorri kemur til Þórs að láni frá Íslandsmeisturum Víkings Reykjavík þaðan sem hann er uppalinn.

Þorri var einmitt í byrjunarliði Víkinga um síðustu helgi þegar liðið tapaði á móti Þór fyrir norðan en það var hans fyrsti leikur í efstu deild. Hann hafði spilað tvo bikarleiki með Víkingum sem og leiki á undirbúningstímabilinu.

Þorri er fæddur árið 2009 og verður ekki sautján ára fyrr en í ágúst. Hann hefur leikið sextán landsleiki fyrir yngri landslið Íslands og skorað í þeim tvö mörk. Þorri er fjölhæfur leikmaður sem spilar þó oftast á vinstri kanti.

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