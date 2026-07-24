Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur dregið til baka stefnur gegn blaðamönnum New York Times og fjölskyldumeðlimum þeirra vegna fréttaflutnings miðilsins um nýju forsetaflugvélina sem Donald Trump fékk gefins frá konungsfjölskyldu Katar. Alríkisdómari hafði skömmu áður gengið hart fram gegn lögmönnum ráðuneytisins varðandi það hvernig staðið hefði verið að stefnunum og sagði það illa gert.
Stefnunum var ætlað að þvinga þrjá blaðamenn til að bera vitni fyrir svokölluðum ákærudómstól og opinbera þar hverjir heimildarmenn þeirra vegna fréttar um meinta öryggisgalla á forsetaflugvélinni nýju væru.
Þar að auki voru lagðar fram stefnur um símaupplýsingar móður eins blaðamanns og maka hinna tveggja.
Lögmenn NYT segja stefnunum ætlað að ógna blaðamönnum og koma í veg fyrir fréttaflutning um ríkisstjórn Trumps.
Áðurnefndur dómari sagði að starfsmönnum ráðuneytisins væri frjálst að stefna blaðamönnunum aftur, ef þeir gerðu það með réttum hætti. Hann gaf þó til kynna að hann væri líklegur til að hafna stefnunum þar sem reglur um sambærilegar stefnur gegn blaðamönnum segðu til um að þeim ætti að beita sem úrslitakosti í rannsóknum. Fyrst þyrfti að beita öllum öðrum leiðum til að reyna að öðlast nauðsynlegar upplýsingar.
„Stefnur eiga að vera síðasta skrefið, ekki fyrsta skrefið, heldur síðasta skrefið,“ hefur AP fréttaveitan eftir Arun Subramanian.
Í dómsal í gær sögðu lögmenn dómsmálaráðuneytisins að stefnurnar gegn fjölskyldumeðlimum blaðamannanna hefðu verið mistök.
Eftir að stefnurnar voru dregnar til baka sendu forsvarsmenn dómsmálaráðuneytisins út yfirlýsingu þar sem Subramanian var gagnrýndur fyrir að ógna lögmönnum ráðuneytisins og meina þeim að útskýra hvernig rannsóknin hefði farið fram.
Þá sagði í yfirlýsingunni að rannsókninni yrði haldið áfram.
Trump ferðaðist á nýju þotunni sinni, sem hefur verið lýst sem fljúgandi höll, á leiðtogafund NATO í Tyrklandi fyrr í mánuðinum og stærði hann sig af henni þar. Stjórnvöld vörðu um fjögur hundruð milljónum dala í endurbætur og öryggisuppfærslur á lúxusflugvélinni frá Katar til að gera hana hæfa til að flytja forsetann.
Eftir að hafa ferðast á henni til Tyrklands fór Trump þó á gömlu flugvélinni frá Tyrklandi og til Bretlands, þar sem hann fór aftur upp í flugvélina frá Katar og var flogið til Bandaríkjanna.
NYT sagði þá frá því að lífverðir forsetans hefðu krafist þess þar sem nýju flugvélina skorti ýmsar öryggisráðstafanir, eins og flugskeytavarnir, sem þeir töldu nauðsynlegar.
Trump er sagður hafa orðið reiður yfir þessum fréttaflutningi en NYT segir að strax í kjölfarið hafi Kash Patel, yfirmaður Alríkislögreglu Bandaríkjanna, fengið þá skipun frá Hvíta húsinu að rannsaka hvaða heimildarmenn blaðamenn NYT hefðu rætt við.