Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Samúel Karl Ólason skrifar 23. júlí 2026 13:30 Hlébarðinn stökk yfir afgreiðsluborðið og réðst á starfsmann verslunarinnar. Skjáskot Starfsmaður vínbúðar í Rajasthan á Indlandi slapp naumlega undan hlébarða sem réðst á hann inni í versluninni á mánudaginn. Hlébarðinn réðst fyrst á mann fyrir utan verslunina en þegar starfsmaðurinn heyrði lætin og kíkti fyrir horn hljóp hlébarðinn þar inn, stökk yfir afgreiðsluborðið og réðst á starfsmanninn. Honum tókst þó að berja dýrið af sér og hljóp út. Hinn maðurinn komst líka lífs af en báðir leituðu til næsta sjúkrahúss. Hlébarðinn var lokaður inni í versluninni og kom teymi frá dýragarði á vettvang og svæfði dýrið. Það var síðan tekið á brott eftir um fimm klukkustunda veru í versluninni. Talið er að dýrið sé um fjögurra til fimm ára gamalt, samkvæmt frétt Times of India og var því síðan sleppt út í náttúruna. Verið er að rannsaka hvaðan dýrið kom en ekki liggur fyrir hver örlög þess urðu. Atvikið var fangað með öryggismyndavél í versluninni. A leopard burst into a liquor store in India and attacked a terrified worker after injuring multiple others in a frightening morning rampage.The big cat allegedly attacked a volunteer who was investigating earlier leopard sightings before it charged into the store, where it… pic.twitter.com/GkXy63QRiw— Fox News (@FoxNews) July 22, 2026 Annar hlébarði er talinn hafa banað 88 ára gömlum manni annars staðar á Indlandi um síðustu helgi. Þá réðst dýr á mann í Uttar Pradesh-héraði en dýrið var gómað á mánudaginn. Þar var um að ræða kvenkyns dýr sem talið er vera fimm ára gamalt. Indland Dýr Mest lesið Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Fleiri fréttir Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Eigandi Michelin-staðar ákærður fyrir notkun maura í mat Undirrita samkomulag sem opnar á úranauðgun Sáda Utanríkisráðherrann lýsir árásunum sem urðu Khamenei að bana Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr embætti Minnst tólf létust í árásum Ísraelshers Handtakan þyrfti að byggja á alþjóðalögum Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni Hútar hóta Sádum og ráðist á Íran tíundu nóttina í röð Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Ortega segir engar frekari kosningar verða haldnar í Níkaragva Varnarmálaráðherrann verður fjármálaráðherra og Miliband utanríkisráðherra Ákærður fyrir morðið á Widdecombe Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Skoða að auka umfang árása enn frekar Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó Sjá meira