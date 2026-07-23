Erlent

Slapp naum­lega frá hlé­barða í vín­búð

Samúel Karl Ólason skrifar
Hlébarðinn stökk yfir afgreiðsluborðið og réðst á starfsmann verslunarinnar.
Hlébarðinn stökk yfir afgreiðsluborðið og réðst á starfsmann verslunarinnar. Skjáskot

Starfsmaður vínbúðar í Rajasthan á Indlandi slapp naumlega undan hlébarða sem réðst á hann inni í versluninni á mánudaginn. Hlébarðinn réðst fyrst á mann fyrir utan verslunina en þegar starfsmaðurinn heyrði lætin og kíkti fyrir horn hljóp hlébarðinn þar inn, stökk yfir afgreiðsluborðið og réðst á starfsmanninn.

Honum tókst þó að berja dýrið af sér og hljóp út. Hinn maðurinn komst líka lífs af en báðir leituðu til næsta sjúkrahúss.

Hlébarðinn var lokaður inni í versluninni og kom teymi frá dýragarði á vettvang og svæfði dýrið. Það var síðan tekið á brott eftir um fimm klukkustunda veru í versluninni.

Talið er að dýrið sé um fjögurra til fimm ára gamalt, samkvæmt frétt Times of India og var því síðan sleppt út í náttúruna. Verið er að rannsaka hvaðan dýrið kom en ekki liggur fyrir hver örlög þess urðu.

Atvikið var fangað með öryggismyndavél í versluninni.

Annar hlébarði er talinn hafa banað 88 ára gömlum manni annars staðar á Indlandi um síðustu helgi. Þá réðst dýr á mann í Uttar Pradesh-héraði en dýrið var gómað á mánudaginn. Þar var um að ræða kvenkyns dýr sem talið er vera fimm ára gamalt.

Indland Dýr

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