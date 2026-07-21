John Healey, fyrrverandi varnarmálaráðherra, verður fjármálaráðherra í nýrri ríkisstjórn Andy Burnham og Ed Miliband, fyrrverandi formaður Verkamannaflokksins og ráðherra í ríkisstjórnum Gordon Brown og Keir Starmer, verður utanríkisráðherra.
Frá þessu var greint í gær, þegar Burnham tók við forsætisráðherraembættinu.
Healey sagði af sér sem varnarmálaráðherra í júní síðastliðnum og gagnrýndi Keir Starmer, þáverandi forsætisráðherra, fyrir að leggja ekki nógu mikið fjármagn til varnarmála.
Burnham er að gera ýmsar breytingar á ríkisstjórninni; færði menn bæði til innan embætta og kom dyggum stuðningsmönnum á stóla.
Shabana Mahmood, sem var nefnd til sögunnar sem mögulegur fjármálaráðherra, verður áfram innanríkisráðherra en Yvette Cooper, utanríkisráðherra í ríkisstjórn Starmer, verður heilbrigðisráðherra.
Wes Streeting, sem sagði af sér sem heilbrigðisráðherra í vor, verður varnarmálaráðherra og Angela Rayner, fyrrverandi ráðherra húsnæðismála, snýr aftur í það embætti.
Streeting átti stóran þátt í því að Keir Starmer neyddist að lokum til að segja af sér en hann lýsti yfir vantrausti á forsætisráðherrann og greindi frá því eftir afsögn sína að hann hygðist skora hann á hólm.
Það breyttist þegar ljóst varð að Burnham hafði það sama í hyggju en stuðningur við hann innan flokksins virðist hafa verið langt um meiri en við Streeting.
Ný ríkisstjórn Burnham fundar í dag.