Erlent

Vill færa Bretum von á nýjan leik

Samúel Karl Ólason skrifar
Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, og eiginkona hans Marie-France van Heel.
Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, og eiginkona hans Marie-France van Heel. AP/Kirsty Wigglesworth

Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, segir að breskir stjórnmálamenn verði að standa sig betur. Hann segist skilja að kjósendur séu komnir með upp í kok af pólitík í Bretlandi og að yfirvöld og stjórnmálin verði að vinna í hag almennings. Hann segist vilja færa Bretum von á nýjan leik.

Eftir að Keir Starmer, fyrrverandi forsætisráðherra og fyrrverandi leiðtogi Verkamannaflokksins, fór á fund Karls konungs í morgun og sagði af sér, fór Burnham til konungsins og fékk embættið. Í kjölfarið hélt hann ræðu fyrir utan Downingstræti 10, þar sem breskir forsætisráðherrar halda til.

Í þeirri ræðu sagðist Burnham meðvitaður um ólgu undanfarinna ára í breskri pólitík og að hann væri sjöundi forsætisráðherrann á einungis tíu árum. Hann sagði stjórnmálamenn hafa brugðist þjóðinni og að tryggja þyrfti á nýjan leik að stjórnmálin og yfirvöld virkuðu í þágu þjóðarinnar. Þá væri mikilvægt að koma á stöðugleika.

Sjá einnig: „Konungur norðursins“ sjöundi for­sætis­ráð­herrann á ára­tug

Burnham sagðist vilja stofna nýtt efnahags- og stjórnmálamódel í Bretlandi. Hann vildi auka iðnað í Bretlandi á nýjan leik og draga úr framfærslukostnaði.

Bretar eiga það sameiginlegt með mörgum þjóðum heims að verðlag hefur hækkað töluvert. Margir telja lífskjarakrísu ríkja í Bretlandi, eins og víða annarsstaðar. Starmer hét því einnig á sínum tíma að sporna gegn þessari þróun.

Hann sagði mörg mistök hafa verið gerð á níunda áratug síðustu aldar, sérstaklega varðandi einkavæðingu og að þá hefði verið grafið undan ríkinu. Gaf hann til kynna að ríkið gæti byrjað að hafa meiri áhrif á efnahagssviðinu í Bretlandi.

Andy Burnham og Karl Bretakonungur í Buckinghamhöll í morgun.AÐ/Aaron Chown

Í næsta mánuði ætlar forsætisráðherrann að ferðast um Bretland og ræða við kjósendur í undirbúningi fyrir útgáfu nýrrar tíu ára áætlunar.

Hann sagðist ætla að gefa þessari vinnu allt sem hann gæti og að markmiðið væri að sameina bresku þjóðina.

„Látum þetta vera tímapunktinn þegar Bretar byrja að trúa á nýjan leik. Tímapunktinn þar sem við öðlumst von aftur,“ sagði Burnham í ræðunni, sem sjá má í spilaranum hér að neðan.

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