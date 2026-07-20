Vill færa Bretum von á nýjan leik Samúel Karl Ólason skrifar 20. júlí 2026 13:18 Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, og eiginkona hans Marie-France van Heel. AP/Kirsty Wigglesworth Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, segir að breskir stjórnmálamenn verði að standa sig betur. Hann segist skilja að kjósendur séu komnir með upp í kok af pólitík í Bretlandi og að yfirvöld og stjórnmálin verði að vinna í hag almennings. Hann segist vilja færa Bretum von á nýjan leik. Eftir að Keir Starmer, fyrrverandi forsætisráðherra og fyrrverandi leiðtogi Verkamannaflokksins, fór á fund Karls konungs í morgun og sagði af sér, fór Burnham til konungsins og fékk embættið. Í kjölfarið hélt hann ræðu fyrir utan Downingstræti 10, þar sem breskir forsætisráðherrar halda til. Í þeirri ræðu sagðist Burnham meðvitaður um ólgu undanfarinna ára í breskri pólitík og að hann væri sjöundi forsætisráðherrann á einungis tíu árum. Hann sagði stjórnmálamenn hafa brugðist þjóðinni og að tryggja þyrfti á nýjan leik að stjórnmálin og yfirvöld virkuðu í þágu þjóðarinnar. Þá væri mikilvægt að koma á stöðugleika. Sjá einnig: „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Burnham sagðist vilja stofna nýtt efnahags- og stjórnmálamódel í Bretlandi. Hann vildi auka iðnað í Bretlandi á nýjan leik og draga úr framfærslukostnaði. Bretar eiga það sameiginlegt með mörgum þjóðum heims að verðlag hefur hækkað töluvert. Margir telja lífskjarakrísu ríkja í Bretlandi, eins og víða annarsstaðar. Starmer hét því einnig á sínum tíma að sporna gegn þessari þróun. Hann sagði mörg mistök hafa verið gerð á níunda áratug síðustu aldar, sérstaklega varðandi einkavæðingu og að þá hefði verið grafið undan ríkinu. Gaf hann til kynna að ríkið gæti byrjað að hafa meiri áhrif á efnahagssviðinu í Bretlandi. Andy Burnham og Karl Bretakonungur í Buckinghamhöll í morgun.AÐ/Aaron Chown Í næsta mánuði ætlar forsætisráðherrann að ferðast um Bretland og ræða við kjósendur í undirbúningi fyrir útgáfu nýrrar tíu ára áætlunar. Hann sagðist ætla að gefa þessari vinnu allt sem hann gæti og að markmiðið væri að sameina bresku þjóðina. „Látum þetta vera tímapunktinn þegar Bretar byrja að trúa á nýjan leik. Tímapunktinn þar sem við öðlumst von aftur,“ sagði Burnham í ræðunni, sem sjá má í spilaranum hér að neðan. Bretland England Skotland Wales Norður-Írland Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Maðurinn sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Erlent Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Erlent Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Innlent Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Innlent Fleiri fréttir Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum í Noregi Háskólinn á Grænlandi fer ekki í samstarf við Bandaríkjamenn Ekki lengur ákærður fyrir tilraun til manndráps Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Skotárás við Álaborg Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Sjá meira