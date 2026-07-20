Erlent

Tíu látnir eftir á­rásir Rússa á flutninga­skip

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Alls hafa 28 látist í árásum Rússa á svæðinu frá mánaðamótum að sögn héraðsstjóra Ódessu.
Alls hafa 28 látist í árásum Rússa á svæðinu frá mánaðamótum að sögn héraðsstjóra Ódessu. Getty

Tíu eru látnir eftir árás Rússa á flutningaskip við strendur úkraínsku hafnarborgarinnar Ódessu en árásir á svæðið hafa aukist síðustu vikur. 

Skipið Golden Leo, sem sigldi undir fana Gíneu-Bissaú, varð fyrir stýriflaugaárásum Rússa í gærnótt og kviknaði í því, að sögn úkraínska hersins. Níu áhafnarmeðlimir auk hafnsögumanns skipsins létust í árásunum. Utanríkisráðuneyti Indlands sagði fjóra ríkisborgara Indlands vera meðal þeirra látnu. 

Alls hafi tuttugu og átta látist í árásum Rússa í héraðinu frá mánaðamótum að sögn Oleh Kiper, héraðsstjóri Ódessu. Auknar árásir Rússa á flutningaskip séu líklega ætlaðar til að fæla erlend fyrirtæki frá siglingarleiðinni á Svartahafi og viðskiptum við Úkraínu, segir í umfjöllun BBC. Útflutningur sé mikilvæg tekjulind fyrir úkraínsku þjóðina en tveir þriðju allra útflutningsvara Úkraínu fari með útflutningi á sjó. 

Serhiy Koretskyi, nýr forsætisráðherra Úkraínu, sagði í gær að ríkisstjórn hans og herstjórnin væru að „undirbúa ákvarðanir sem munu auka öryggi siglinga og hjálpa til við að vernda borgaraleg skip og áhafnir þeirra“ fyrir árásum Rússa.

Úkraína hefur einnig lagt aukinn þunga í árásir sínar á rússnesk mannvirki og skip á Svartahafi og Azovshafi.

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