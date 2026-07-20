Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Áróra L Davíðsdóttir skrifar 20. júlí 2026 18:48 Alls hafa 28 látist í árásum Rússa á svæðinu frá mánaðamótum að sögn héraðsstjóra Ódessu. Getty Tíu eru látnir eftir árás Rússa á flutningaskip við strendur úkraínsku hafnarborgarinnar Ódessu en árásir á svæðið hafa aukist síðustu vikur. Skipið Golden Leo, sem sigldi undir fana Gíneu-Bissaú, varð fyrir stýriflaugaárásum Rússa í gærnótt og kviknaði í því, að sögn úkraínska hersins. Níu áhafnarmeðlimir auk hafnsögumanns skipsins létust í árásunum. Utanríkisráðuneyti Indlands sagði fjóra ríkisborgara Indlands vera meðal þeirra látnu. Alls hafi tuttugu og átta látist í árásum Rússa í héraðinu frá mánaðamótum að sögn Oleh Kiper, héraðsstjóri Ódessu. Auknar árásir Rússa á flutningaskip séu líklega ætlaðar til að fæla erlend fyrirtæki frá siglingarleiðinni á Svartahafi og viðskiptum við Úkraínu, segir í umfjöllun BBC. Útflutningur sé mikilvæg tekjulind fyrir úkraínsku þjóðina en tveir þriðju allra útflutningsvara Úkraínu fari með útflutningi á sjó. Serhiy Koretskyi, nýr forsætisráðherra Úkraínu, sagði í gær að ríkisstjórn hans og herstjórnin væru að „undirbúa ákvarðanir sem munu auka öryggi siglinga og hjálpa til við að vernda borgaraleg skip og áhafnir þeirra“ fyrir árásum Rússa. Úkraína hefur einnig lagt aukinn þunga í árásir sínar á rússnesk mannvirki og skip á Svartahafi og Azovshafi. Innrás Rússa í Úkraínu Úkraína Rússland Indland Tengdar fréttir Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Minnst tíu eru særð eftir loftárásir Rússa á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu, í nótt að sögn úkraínskra yfirvalda. Minnst sextíu hafa látist í árásum Rússa á Kænugarð og nágrenni það sem af er mánaðar. 11. júlí 2026 09:47 Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Komið hefur til mótmæla í Úkraínu vegna ákvörðunar Vólódimírs Selenskís forseta um að láta varnarmálaráðherrann Mykhailo Fedorov taka pokann sinn. Forsetinn segir valið hafa staðið á milli Fedorov og yfirherforningjans Oleksandr Syrskyi. 17. júlí 2026 08:04 Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Innlent Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Innlent Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Innlent Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent Sólin gæti litið við í borginni um helgina Veður Fleiri fréttir Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Skoða að auka umfang árása enn frekar Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum í Noregi Háskólinn á Grænlandi fer ekki í samstarf við Bandaríkjamenn Ekki lengur ákærður fyrir tilraun til manndráps Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Sjá meira