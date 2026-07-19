Fjörutíu og átta ára maður var ákærður fyrir manndráp og tilraun til manndáps í Danmörku í gær en hann hefur nú verið úrskurðaður í gæsluvarðhald og ákærunni hefur verið breytt að hluta. Hann hefur sagst ekki muna hvað átti sér stað á föstudag.
Kemur þetta fram í umfjöllun danska ríkisútvarpsins en seinni lið ákærunnar, tilraun til manndráps, hefur nú verið breytt í ákæru um grófa líkamsárás. Málið er tengslum við skotárás í bænum Nørresundby norðan við Álaborg um hádegisbil á föstudag.
Þrír urðu fyrir skoti í árásinni og lést sextíu og tveggja ára óbreyttur borgari. Hinn ákærði hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald í fjórar vikur til að byrja með, til 14. ágúst, en hann hefur játað fyrir að hafa orðið manninum að bana.
Áður var maðurinn ákærður fyrir tilraun til manndráps á lögreglumanni sem hann skaut í fótinn. Þar játaði hann að hafa staðið að verki en sagði ásetninginn ekki hafa verið að drepa lögreglumanninn.
Hann hefur sagst ekki muna hvað gerðist á föstudaginn en kinkaði þó kolli játandi við spurningunni um hvort hann hefði verið á heimilisfanginu þar sem skotbardaginn átti sér stað.