Lukaku leitar sér að nýju liði

Romelu Lukaku er að leita sér að liði en hann hefur verið orðaður við lið í Tyrklandi og Mónakó. Hann virðist vera á förum frá Napoli.
Belgíski framherjinn Romelu Lukaku gekk til liðs við Napoli árið 2024. Hann hefur ekki almennilega fundið sinn stað hjá liðinu en hann hefur lent í ýmsum meiðslum. Á síðasta tímabili lék hann aðeins í 40 mínútur í ítölsku úrvalsdeildinni en náði þó að skora eitt mark. Eitt ár er eftir af samningi Lukaku hjá Napoli en bæði leikmaðurinn og liðið virðast vilja fara sína leið.
Svo virðist sem Lukaku sé á förum frá ítalska félaginu en ekki er víst hvert hann mun fara. Atlanta United hefur mikinn áhuga á framherjanum en ekki er víst að hann vilji ganga til liðs við botnlið MLS-deildarinnar.
Svo virðist sem Lukaku langi mest að halda sér innan Evrópu en þar virðist AS Monaco hafa áhuga á honum. Einnig virðist vera áhugi hjá Lukaku að fara til Tyrklands en sú deild virðist vera að styrkjast, sérstaklega eftir að Mohamed Salah gekk til liðs við Trabzonspor sem leikur þar í landi. Einnig virðist Lukaku vera að skoða möguleikana sína í Sádí-Arabíu.
Ferill Romelu Lukaku hefur verið langur og hefur hann leikið með ýmsum stórliðum. Hann er 33 ára en virðist ekki eiga mikið eftir í sterkustu deildum Evrópu. Hann hefur leikið fyrir lið á borð við Manchester United, Inter Milan og Chelsea. Einnig er hann markahæsti leikmaður belgíska landsliðsins þar sem hann hefur skorað 93 mörk í 132 leikjum.
Hann hefur unnið ítölsku úrvalsdeildina tvisvar, einu sinni með Inter Milan árið 2021 og með Napoli árið 2025.