Tom Holland og Zendaya giftu sig fyrr á árinu í lágstemmdri leynilegri athöfn og héldu svo annað brúðkaup með stórri veislu á sveitasetrinu Beaverbrook í Surrey í vikunni. Um 250 gestir voru í veislunni sem kostaði víst hálfa milljón sterlingspunda (jafnvirði um 83 milljóna króna) og var strangt símabann á staðnum.
Holland og Zendaya eru án efa stærsta stjörnupar heims og eru bæði nýbúin að leika í tveimur stærstu kvikmyndum ársins, The Odyssey og Spider-Man: Brand New Day. Þau hafa þurft að fylgja báðum myndum eftir með löngum fjölmiðlatúrum og því lítill tími gefist í annað.
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Hjónin giftu sig í lítilli athöfn fyrr á árinu sem Holland staðfesti í viðtali við Esquire í júní. Parið náði svo loksins að fagna brúðkaupinu í Surrey í suðausturhluta Englands með þriggja daga veislu sem hófst á mánudaginn. Veislan fór fram með leynd en núna eru upplýsingar um hana loksins farnar að kvisast út.
Sveitasetrið Beaverbrook er fimm stjörnu lúxushótel með útsýni yfir Surrey-hlíðar og er stutt frá heimili hjónanna í Richmond. Samkvæmt heimildum The Sun lögðu hjónin mikið upp úr því að koma í veg fyrir að upplýsingar um brúðkaupið eða myndir úr því lækju í fjölmiðla þannig að hvorki gestir né starfsfólk fengu að vera með síma.
Litlar upplýsingar liggja þó fyrir um brúðkaupið nema hvað í því var „náttúrulegt“ þema og um 250 gestir, þar á meðal fjölskylda og vinir en einnig þekkt nöfn á borð við Timothee Chalamet, Kylie Jenner og Robert Downey Jr.
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Viðburðurinn hófst með æfingakvöldverði á mánudagskvöld. Sjálft brúðkaupið fór fram við sólsetur á þriðjudagskvöldið með brúðkaupsveislu í kjölfarið þar sem bæði Zendaya og Holland héldu ræður. Á miðvikudagsmorgun var gestum síðan boðið upp á veglegan kampavínsmorgunverð.
Þrátt fyrir að vera bæði heimsfræg hafa Holland og Zendaya haldið einkalífi sínu mestmegnis fjarri sviðsljósinu. Þau hafa þekkst síðan þau byrjuðu að leika saman í kvikmyndum um Köngulóarmanninn árið 2016, byrjuðu saman árið 2021 og trúlofuðu sig í lok árs 2024.
Köngulóarmaðurinn tekst á við einmanaleika, hormónaójafnvægi og dularfullt illmenni í nýjustu kvikmyndinni um kappann. Framan af er um að ræða skemmtilega ofurhetjumynd með sjarmerandi persónum, góðum hasar og spennandi framvindu. Illa tekst þó að hnýta lausa enda saman, hetjan drukknar í flóði hliðarpersóna og ódýr væmni setur strik í reikninginn.
Það er of vægt til orða tekið að segja að leikkonan Zendaya beri af í klæðaburði. Engin önnur stjarna kemst með tærnar þar sem hún hefur hælana og undanfarið hefur henni tekist að toppa sjálfa sig algjörlega.