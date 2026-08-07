Félagarnir og athafnamennirnir Jón Axel Ólafsson og Óskar Finnsson hittast reglulega í sánu sem Jón Axel er með á pallinum hjá sér og þeir slaka þar á og njóta svo góðra veitinga hjá Óskari sem er einn af virtustu matreiðslumönnum landsins. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og heimsótti þá félaga á palli Jóns Axels.
Félagarnir hittist einu sinni í viku og fari í sánuna og pottinn.
„Við nýtum tækifærið og ræðum lífið og tilveruna. Við erum náttúrulega búnir að þekkjast í fjörutíu ár núna á næsta ári þannig að við erum svona búnir með allt hitt þannig að nú erum við bara að taka hlutina sem skipta máli.“
Þó Jón Axel sé þekktastur sem einn af vinsælustu fjölmiðlamönnum landsins þá er hann einnig mjög handlaginn og listrænn og hefur undanfarin ár verið með fyrirtækið Jax handverk. Þar hefur hann meðal annars hannað og smíðað útihúsgögn sem þola hreinlega öll íslensk veður og hafa þau því verið gríðarlega vinsæl.
„Það vildi eiginlega þannig til 2017 þá sagði konan við mig: „Heyrðu, ég er orðin þreytt á þessu drasli sem fýkur hérna allan veturinn, farðu nú og smíðaðu eitthvað handa okkur sem getur verið hérna úti. Og þá varð þetta borð til,“ segir Jón Axel og bendir á borðið sem þeir félagarnir sitja við. „Þetta er borð númer eitt,“ bætir hann við.
Síðan þá hefur hann smíðað nokkur slík borð fyrir fólk um land allt. „Við erum eingöngu að einbeita okkur að vörum sem fólk þarf helst ekkert að hugsa um. Það getur bara verið úti og það þarf ekkert að hafa áhyggjur af því.“
Ein sánanna hans Jóns var flutt á svalir á sjöundu hæð í blokk. „Það var svolítið skemmtilegt.“
„Sánan er ekki nema 1,1 tonn. Þetta var bara krani, við fengum besta kranabílstjóra í bænum til þess að mæla þetta allt saman út fyrir okkur og tryggja það að það yrði ekkert vesen. Svo þurftum við reyndar að loka þarna götum og búa til svona vesen. Það er ekkert gaman að vera með eitthvað svona einfalt. Þannig hún fór bara beint þarna nánast upp á þak og bara öllum til mikillar prýði og sóma.“
Óskar er verðlaunakokkur en hann gaf út bók á dögunum með viðbættum grillkafla. Bókin kom fyrst út í fyrra og fékk gríðarlega góðar viðtökur.
„Hún seldist upp á örfáum mánuðum þannig að hún var prentuð núna og við bættum í þá bók svona grillkafla, þar sem hún kom út að vori til og ég og grill erum svolítið tengd. Þannig að það kom svona brot af því besta þarna inn.“
Óskar segir bókina vera tímalausa. „Hún er jafn góð eftir eitt ár og eftir tvö ár, það er bara búið að pakka mínum fjörutíu árum saman þannig ég er bara ofboðslega ánægður með hvað hefur gengið vel,“ segir Óskar.
Veitingastaður Óskars og fjölskyldu, Finnson Bistro, í Kringlunni er einnig gríðarlega vinsæll. „Þar er öll fjölskyldan en fjölskyldan á staðinn, ekki ég. Ég var hins vegar fyrsti starfsmaðurinn en krakkarnir og konan sjá um þetta og reka þetta. Ég fæ að vera með þeim í hádeginu í tvo, þrjá tíma og það er bara æðislegt.“