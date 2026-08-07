Páll Óskar Hjálmtýsson, tónlistarmaður, segir að um þessar mundir fái hinsegin fólk að upplifa hvernig það var að vera hinsegin fyrir fjörutíu árum. Bakslag sem orðið hefur í réttindabaráttunni spilaði inn í val hans á hönnun vagnsins sem hann verður á í Gleðigöngunni á morgun, en þekkt er að Páll Óskar er oft á eftirminnilegum vagni.
Í kvöldfréttum Sýnar sást í flæmingjastyttu sem verður á vagni Páls á morgun.
Afhverju varð flamingo-þema fyrir valinu í ár?
„Vegna þess að við erum að upplifa bakslag. Ég er að sjá kommentakerfið loga af fólki sem talar eins og árið sé 1986. Það er pínu magnað að við hinsegin fólkið, hérna árið 2026, erum að fá að smakka á því hvernig var að vera hinsegin árið 1986, þar sem við vorum sögð vera ónáttúruleg, afsprengi Satans, hættuleg börnum, og ég veit ekki hvað og hvað. Hér er bleikur flamingófugl, vegna þess að bleiki liturinn finnst líka í náttúrunni,“ segir hann.
Sem stendur er umræddur flæmingi, sem er gerður úr málmgrind sem er svo skreytt, enn ókláraður.
„Við verðum bara fram á nótt,“ segir Páll Óskar aðspurður um hvort það muni ekki taka tíma að klára fuglinn.
Hann segir dagskrána á Hinsegin dögum vera stútfulla þetta árið.
„Fyrst og fremst ætlum við að sýna okkur sjálf, mæta í almannarýmið, alveg nákvæmlega eins og við erum,“ segir Páll Óskar.
„Ekki vera inni á kommentakerfinu að ybba gogg, heldur hafa gaman með sjálfsvirðinguna í fararbroddi og öndvegi.“