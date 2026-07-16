Argentínski fótboltmaðurinn Valentin Barco fékk ekki að koma inn á völlinn í undanúrslitaleik Argentínu og Englands en þrátt fyrir engar spilamínútur tókst honum samt að pirra Englendinga og koma sér í fréttirnar.
Nýjar myndir hafa nú leitt í ljós hugsanlega ástæðu þess að Jude Bellingham sló til Barco eftir sigur Argentínu á Englandi.
Hinn 21 árs gamli Barco, sem kom ekki við sögu í leiknum, fagnaði í hópi með nokkrum öðrum argentínskum stjörnum nálægt Bellingham eftir dramatískan 2-1 sigur á miðvikudaginn.
Englendingurinn gaf honum þá skyndilega högg og það leit út fyrir að vera algjörlega tilefnislaus árás. Myndbrot frá því fyrr í undanúrslitaleik heimsmeistaramótsins gefur vísbendingu um hugsanlega ástæðu.
Líkt og nokkrir aðrir varamenn hljóp Barco til að taka þátt í fagnaðarlátunum þegar Enzo Fernandez jafnaði metin með langskoti á 85. mínútu. Ólíkt félögum sínum hljóp unglingurinn beint í veg fyrir leikmenn Englands, stökk og fagnaði fyrir framan þá.
Barco fékk meira að segja væna hrindingu frá John Stones áður en hann hörfaði aftur á varamannabekkinn.
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Þessi atvik gætu hafa setið í Bellingham þegar hann ákvað að gefa Barco laumulegt högg eftir leikinn. Högg Bellinghams kveikti hörð viðbrögð. Barco sneri sér við og hrinti miðjumanninum áður en Nicolas Otamendi kom á vettvang til að styðja liðsfélaga sinn.
Atvikið fór fram hjá dómurum leiksins á þeim tíma en FIFA gæti enn gripið til agaviðurlaga gegn Bellingham. Það gæti útilokað Bellingham frá leik Englands um þriðja sætið gegn Frakklandi á laugardaginn.
Aðdáendur ensku úrvalsdeildarinnar gætu kannast við Barco, sem spilaði sjö leiki með Brighton.
Brighton seldi hann síðan til Strasbourg á síðasta ári, þar sem hann hefur heillað á miðjunni sem og í vinstri bakverði. Búist er við að Barco gangi til liðs við Chelsea í sumar, þó að samningur hafi ekki enn verið tilkynntur.
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