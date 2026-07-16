Fótbolti

Á­stæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jude Bellingham gæti misst af bronsleiknum verði honum refstað fyrir að slá argentínska varamanninn.
Jude Bellingham gæti misst af bronsleiknum verði honum refstað fyrir að slá argentínska varamanninn. Getty/Richard Pelham

Argentínski fótboltmaðurinn Valentin Barco fékk ekki að koma inn á völlinn í undanúrslitaleik Argentínu og Englands en þrátt fyrir engar spilamínútur tókst honum samt að pirra Englendinga og koma sér í fréttirnar.

Nýjar myndir hafa nú leitt í ljós hugsanlega ástæðu þess að Jude Bellingham sló til Barco eftir sigur Argentínu á Englandi.

Hinn 21 árs gamli Barco, sem kom ekki við sögu í leiknum, fagnaði í hópi með nokkrum öðrum argentínskum stjörnum nálægt Bellingham eftir dramatískan 2-1 sigur á miðvikudaginn.

Englendingurinn gaf honum þá skyndilega högg og það leit út fyrir að vera algjörlega tilefnislaus árás. Myndbrot frá því fyrr í undanúrslitaleik heimsmeistaramótsins gefur vísbendingu um hugsanlega ástæðu.

Líkt og nokkrir aðrir varamenn hljóp Barco til að taka þátt í fagnaðarlátunum þegar Enzo Fernandez jafnaði metin með langskoti á 85. mínútu. Ólíkt félögum sínum hljóp unglingurinn beint í veg fyrir leikmenn Englands, stökk og fagnaði fyrir framan þá.

Barco fékk meira að segja væna hrindingu frá John Stones áður en hann hörfaði aftur á varamannabekkinn.

Þessi atvik gætu hafa setið í Bellingham þegar hann ákvað að gefa Barco laumulegt högg eftir leikinn. Högg Bellinghams kveikti hörð viðbrögð. Barco sneri sér við og hrinti miðjumanninum áður en Nicolas Otamendi kom á vettvang til að styðja liðsfélaga sinn.

Atvikið fór fram hjá dómurum leiksins á þeim tíma en FIFA gæti enn gripið til agaviðurlaga gegn Bellingham. Það gæti útilokað Bellingham frá leik Englands um þriðja sætið gegn Frakklandi á laugardaginn.

Aðdáendur ensku úrvalsdeildarinnar gætu kannast við Barco, sem spilaði sjö leiki með Brighton.

Brighton seldi hann síðan til Strasbourg á síðasta ári, þar sem hann hefur heillað á miðjunni sem og í vinstri bakverði. Búist er við að Barco gangi til liðs við Chelsea í sumar, þó að samningur hafi ekki enn verið tilkynntur.

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