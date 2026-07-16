Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik

Jude Bellingham lét skapið hlaupa með sig í gönur í gærkvöld, eftir 2-1 tap Englands gegn Argentínu í undanúrslitum HM í fótbolta.
Bellingham hafði staðið sársvekktur á vellinum eftir leik á meðan að Argentínumenn fögnuðu því ákaft að hafa komist í úrslitaleikinn, annað heimsmeistaramótið í röð, áður en hann tók sig til og sló Valentín „Colo“ Barco í höfuðið.
😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL— Diario AS (@diarioas) July 15, 2026
😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL
Ekki liggur fyrir nákvæmlega hvers vegna Bellingham sló frá sér og af hverju reiði hans beindist gegn Barco.
O Bellingham dando um tapão no jogador da racistina kkkkkkkkkkkkkkkperdeu no jogo mas ganhou no tapa #INGxARG pic.twitter.com/aRmArsfjac— ☙ (@layzhis) July 15, 2026
O Bellingham dando um tapão no jogador da racistina kkkkkkkkkkkkkkkperdeu no jogo mas ganhou no tapa #INGxARG pic.twitter.com/aRmArsfjac
Hinn 21 árs gamli Barco brást skiljanlega illa við þessu og ýtti við Bellingham en lítið varð þó af frekari átökum, eftir að liðsfélagar gripu inn í.
Bellingham og félagar verða nú að hrista af sér vonbrigðin fyrir laugardaginn þegar þeir mæta Frakklandi í leiknum um bronsverðlaunin á HM.
Argentínumenn spila hins vegar úrslitaleikinn við Spánverja á sunnudaginn og geta orðið fyrsta liðið í 64 ár til þess að verja heimsmeistaratitilinn, eða síðan að Brasilía vann HM árin 1958 og 1962.
Luis de la Fuente, þjálfari Spánar, sagði að lið sitt „teldi sig vera ósigrandi“ eftir að hafa komist í úrslitaleik heimsmeistaramótsins með 2-0 sigri á Frakklandi.
Lautaro Martínez var hetja Argentínumanna í kvöld en hann kom inn á völlinn sem varamaður og skoraði sigurmarkið í 2-1 sigri á Englandi í undanúrslitaleik HM þegar hann skoraði með skalla eftir frábæra fyrirgjöf Lionel Messi.
Argentínska landsliðið tryggði sér sæti í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir 2-1 endurkomusigur á Englandi í leik sem var ekki bara fótboltaleikur.