Fótbolti

Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik

Sindri Sverrisson skrifar
Jude Bellingham var að vonum miður sín eftir tap í undanúrslitum í gærkvöld.
Jude Bellingham var að vonum miður sín eftir tap í undanúrslitum í gærkvöld. Getty/Catherine Ivill

Jude Bellingham lét skapið hlaupa með sig í gönur í gærkvöld, eftir 2-1 tap Englands gegn Argentínu í undanúrslitum HM í fótbolta.

Bellingham hafði staðið sársvekktur á vellinum eftir leik á meðan að Argentínumenn fögnuðu því ákaft að hafa komist í úrslitaleikinn, annað heimsmeistaramótið í röð, áður en hann tók sig til og sló Valentín „Colo“ Barco í höfuðið.

Ekki liggur fyrir nákvæmlega hvers vegna Bellingham sló frá sér og af hverju reiði hans beindist gegn Barco.

Hinn 21 árs gamli Barco brást skiljanlega illa við þessu og ýtti við Bellingham en lítið varð þó af frekari átökum, eftir að liðsfélagar gripu inn í.

Bellingham og félagar verða nú að hrista af sér vonbrigðin fyrir laugardaginn þegar þeir mæta Frakklandi í leiknum um bronsverðlaunin á HM.

Argentínumenn spila hins vegar úrslitaleikinn við Spánverja á sunnudaginn og geta orðið fyrsta liðið í 64 ár til þess að verja heimsmeistaratitilinn, eða síðan að Brasilía vann HM árin 1958 og 1962.

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