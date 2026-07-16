FH vann stórsigur á Grindavík/Njarðvík, 6-1, í lokaleik 11. umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta á JBÓ-vellinum í Njarðvík í kvöld. FH fór með sigrinum upp í toppsæti deildarinnar og er þar með 26 stig, tveimur meira en Breiðablik í öðru sæti.
Grindavík/Njarðvík er áfram í sjötta sæti með 12 stig og hefur ekki unnið á heimavelli í deildinni síðan 30. apríl.
Grindavík/Njarðvík náði forystunni á 12. mínútu þegar Hannah McLaughlin lét vaða fyrir utan vítateig og boltinn fór af varnarmanni FH og þaðan í netið. Var þetta fyrsta mark McLaughlin í Bestu deildinni.
FH var nokkuð brugðið en ekki leið á löngu þar til gestirnir úr Hafnarfirði tóku leikinn yfir. FH þjarmaði að Grindavík/Njarðvík og uppskar loks jöfnunarmark á 41. mínútu þegar Helena Errington skoraði.
Á lokamínútu fyrri hálfleiks átti Ída Marín Hermannsdóttir glæsilegan sprett þar sem hún klobbaði McLaughlin og fór svo fram hjá Natöshu Anasi, sem felldi hana innan vítateigs og vítaspyrna dæmd.
Natasha fékk gult spjald, sem hefði hugsanlega átt að vera rautt, og Ída Marín steig sjálf á vítapunktinn og skoraði af öryggi fram hjá Genevieve Crenshaw í marki Grindavíkur/Njarðvíkur, sem fór í rangt horn.
Ída Marín er þar með markahæst í deildinni með níu mörk. Staðan var því 2-1, FH í vil, þegar flautað var til leikhlés.
Snemma í síðari hálfleik, á 54. mínútu, kom þriðja mark FH. Það skoraði fyrirliðinn Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir beint úr hornspyrnu frá vinstri. Crenshaw vildi fá aukaspyrnu en Thelma Lóa Hermannsdóttir sem stóð við hliðina á henni virtist lítið gera af sér.
Um miðjan síðari hálfleik, á 67. mínútu, kom fjórða mark FH. Það skoraði Errington með glæsilegu skoti fyrir utan vítateig sem fór niður í bláhornið vinstra megin.
FH-ingar voru ekki hættir. Á 74. mínútu skoraði varamaðurinn Nia Christopher úr miðjum markteignum þegar hún nýtti sér slæma hreinsun í vörn Grindavíkur og eftirleikurinn reyndist auðveldur.
Mínútu síðar kom svo sjötta og síðasta mark FH. Það skoraði Ragnheiður Skúladóttir í sínum fyrsta leik í Bestu deildinni eftir glæsilegan undirbúning tvíburasystur sinnar Unnar Skúladóttur, en báðar höfðu þær komið inn á völlinn sem varamenn nokkrum sekúndum áður.
Vítaspyrnudómurinn undir lok fyrri hálfleiks var hárréttur en ofanrituðum þótti Natasha Anasi ekki gera tilraun til að fara í boltann þegar hún felldi Ídu Marín Hermannsdóttur innan vítateigs og því má hún teljast heppin að hafa sloppið með gult spjald. Þetta er alveg sígilt álitamál, boltinn var ekki mjög langt frá en svo virtist sem Natasha ætti ekki lengur möguleika á að ná til hans.
Helena Errington átti frábæran leik, skoraði tvö góð mörk og þau hefðu getað verið fleiri enda var hún mjög dugleg að taka hlaup af miðjunni og reyna skot. Ída Marín Hermannsdóttir var stöðugt ógnandi og sömuleiðis systir hennar Thelma Lóa. Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir stýrði svo ferðinni á miðjunni og skoraði áhugavert mark beint úr aukaspyrnu. Flestir, ef ekki allir, leikmenn FH áttu raunar góðan leik.
Genevieve Crenshaw átti mjög fínan leik í marki Grindavíkur/Njarðvíkur þrátt fyrir að hafa fengið á sig sex mörk. Hún varði margsinnis vel og kom í veg fyrir enn stærra tap.
Flestir aðrir leikmenn Grindavíkur/Njarðvíkur voru ekki svipur hjá sjón og eru skúrkar kvöldsins.
Ronnarong Wongmahadthai og hans teymi dæmdu leikinn prýðilega. Það er einungis spurning um ofangreint atvik og svo lét hann Thelmu Lóu Hermannsdóttur vera of lengi út af eftir höfuðmeiðsli, í um tvær mínútur í stað einnar.
Ansi vel var mætt þrátt fyrir hráslagalegt haustveður í Njarðvík og stuðningsmenn FH létu vel í sér heyra inni á milli. Umgjörðin er prýðileg en vissulega má bæta sumt, eins og að koma á fót blaðamannastúku, sem er í bígerð.