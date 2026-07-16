Vestri - Qarabag 0-3 | Úr leik í Evrópudeild en Lettland á næsta leiti Ágúst Orri Arnarson skrifar 16. júlí 2026 19:15 Hinn sextán ára gamli Marínó Steinar Hagbarðsson átti afbragðs leik á miðjunni. vísir / DIEGO Vestri er úr leik í undankeppni Evrópudeildarinnar eftir 3-0 tap, 6-0 samanlagt í einvíginu gegn Qarabag frá Aserbaísjan. Vestramenn detta niður í undankeppni Sambandsdeildarinnar og mæta RFS frá Lettlandi í annarri umferð. Ríkjandi Mjólkurbikarmeistararnir að vestan máttu sín lítils gegn aserska stórveldinu, sem spilaði í Meistaradeildinni á síðasta tímabili en missti deildarmeistaratitilinn frá sér. Fyrri leikur liðanna endaði 3-0 úti í Bakú og 0-3 tap Vestra varð niðurstaðan á Þróttaravellinum í Laugardal í kvöld. Byrjunarlið Vestra. Tveir leikmenn fæddir 2009. VÍSIR / DIEGO Daniel Badu, þjálfari Vestra, ákvað að hrista vel upp í hlutunum og gerði sjö breytingar á byrjunarliðinu frá fyrri leiknum. Reynsluminni leikmenn á borð við 2009-módelin Marínó Steinar Hagbarðsson og Albert Inga Jóhannsson fengu að spreyta sig. Miklir yfirburðir gestanna í upphafi Ljóst frá upphafi leiksins í kvöld að Qarabag væri sterkari aðilinn og eftir orrahríð að marki Vestra var fyrsta markið skorað á 5. mínútu. Jaly Mouaddib kom boltanum yfir línuna, eftir að Marvin Darri Steinarsson hafði varið vel frá framherjanum Zakaria Sawo, sem hirti eigið frákast og sendi á markaskorarann Mouaddib. Qarabag fagnar markivísir / DIEGO Annað markið var tilþrifameira. Pedro Bicalho fékk boltann, einnig frá Zakaria Sawo, og hleypti bylmingsskoti í átt að marki sem Marvin Darri náði ekki að verja. Marvin Darri kom engum vörnum við.vísir / DIEGO Eitt skot hjá Vestra í fyrri hálfleik Eftir annað markið náðu Vestramenn, sem höfðu átt í vök að verjast, að vinna sig aðeins inn í leikinn. vísir / DIEGO Fyrsta hálftímann höfðu þeir lítið ógnað en þó náð nokkrum góðum stöðum, tvisvar eftir góða hápressu. Þeir komust þó aldrei nálægt því að skora en áttu eitt skot, sem hinn sextán ára gamli Marínó Steinar tók fyrir utan vítateig. Þriðja markið í bakið Í upphafi seinni hálfleiks hættu Vestramenn sér í hápressu og fengu hana í bakið. Það gekk ágætlega hjá þeim fyrstu mínúturnar en svo gleymdu þeir sér. Á 56. mínútu átti Brasilíumaðurinn Kady glæsilega vippu yfir Vestravörnina, sem rataði beint fyrir lappir framherjans Zakaria Sawo og hann kláraði færið vel. Þreföld breyting skilaði skotum á markið Eftir þriðja markið gerðu bæði lið þrefalda breytingu á sínu liði, og í kjölfarið kom kraftur í Vestraliðið. Varamaðurinn Breki Þór Hermannsson klippti boltann en hitti hann illa. Þórður Gunnar Hafþórsson kom einnig vel inn af varamannabekknum.vísir / DIEGO Annar varamaður, Gunnar Jónas Hauksson, lét síðan vaða fyrir utan vítateig skömmu síðar en hitti ekki markið. Á 80. mínútu fékk Breki Þór annað færi og jafnvel enn betra, þegar hann slapp inn fyrir vörnina eftir góða stungusendingu frá Emmanuel Duah. Breki náði hins vegar ekki að setja boltann framhjá markmanninum úr þröngu færi. Breki Þór í besta færi Vestra. vísir / DIEGO Á leiðinni til Lettlands Sem fyrr segir er Evrópuævintýri Vestra hvergi nærri lokið. Næst á dagskrá er einvígi gegn RFS frá Lettlandi í annarri umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar. Fyrri leikurinn fer fram í Lettlandi 23. júlí en sá seinni á Íslandi 30. júlí. Atvik leiksins Sléttum sjötíu mínútum fyrir leik var byrjunarlið Vestra birt á vef UEFA. Þar blöstu við sjö breytingar frá síðasta leik og tveir leikmenn á táningsaldri. Það var óvænt. Stjörnur og skúrkar Marínó Steinar Hagbarðsson og Albert Ingi Jóhannsson sýndu fínustu frammistöður fyrir Vestra í kvöld þrátt fyrir ungan aldur. Marinó Steinar Hagbarðssonvísir / DIEGO Varamaðurinn Breki Þór Hermannsson kom með mestan kraft inn í leikinn og átti bæði skot Vestra á markið. Emmanuel Duah var annars heilt yfir þeirra hættulegasti maður. Byrjaði sem fremsti maður en blómstraði á hægri kantinum í seinni hálfleik. Erfitt er að útnefna einhvern skúrk í svona einhliða leik. Stemning og umgjörð Þróttarvöllurinn í Laugardal umbreyttist um stund í Kerecis völlinn. Fínasta stemning meðal fólksins að vestan, Hafið og Fjöllin sungið í hástert. Enginn mætti með væntingar til leiksins og þar af leiðandi fór enginn vonsvikinn heim. Kerecis völlurinn í Laugardal.vísir / DIEGO „Ég hefði viljað skora“ „Þetta er mjög gott lið, sem var í Meistaradeildinni bara fyrir nokkrum mánuðum, þannig að við vissum að þetta yrði erfitt verkefni en við gáfum allt í þetta. Niðurstaðan varð bara svona,“ sagði Breki Þór Hermannsson, varamaður Vestra, strax eftir leik. Breki Þór í baráttu um boltann.vísir / DIEGO Breki kom af krafti inn af varamannabekknum og átti tvö skot á markið. „Ég hefði viljað skora, fékk tvö eða þrjú góð færi til þess, en svona er þetta bara. Gengur ekki alltaf,“ sagði Breki en hann gengur samt ekki svo svekktur af velli. „Þetta er bara rosa heiður, það eru ekki margir sem fá að spila svona Evrópuleiki. Þannig að maður reynir að nýta þetta. Það kom full stúka hérna af Ísfirðingum og það er bara geggjað.“ Evrópuævintýrinu er líka ekki lokið því Vestri er á leiðinni til Lettlands að mæta RFS. „Það verður bara geðveikt. Við leggjum okkur alla fram þar líka. Ætlum allavega að reyna, skora mark og sækja sigur þar,“ sagði Breki að lokum. Marvin Darri Steinarssonvísir / DIEGO Johannes Selvenvísir / DIEGO Emmanuel Duahvísir / DIEGO Vestri Evrópudeild UEFA