„Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Valur Páll Eiríksson skrifar 16. júlí 2026 12:01 Cristian Romero skaut til baka á Gary Neville. Samsett/Getty Cristian Romero, varnarmaður argentínska landsliðsins og Tottenham á Englandi, skaut föstum skotum á sjónvarpsmanninn og fyrrverandi fótboltamanninn Gary Neville eftir sigur Argentínu á Englandi í undanúrslitum á HM í gærkvöld. Neville gerði kröfu um enskan sigur, líkt og fjölmargir aðrir enskir fótboltasérfræðingar. Þar má nefna Ian Wright, Joe Cole og fleiri til. Neville sagði það sökum þess að England hefði einfaldlega meiri gæði innanborðs en argentínska liðið. Tveir leikmenn sem spila á Englandi mynda miðvarðapar argentínska liðsins. Lisandro Martínez, miðvörður Manchester United, og Romero sem spilar fyrir Tottenham. Neville kallaði það „besta, versta miðvarðapar heims“ í aðdraganda leiksins. Þeir Martínez og Romero hafa verið misjafnir fyrir félagslið sín en gert vel með landsliðinu. „Það er eins og annar þeirra gefi mark í hverri einustu viku,“ sagði Neville. „En þú sérð þá með Argentínu og þá skora þeir mörk, skalla boltann frá og eru bókstaflega allsstaðar,“ sagði hann og bætti við: „Þess vegna kalla ég þá besta, versta miðvarðapar heims. Vegna þess að þeir geta verið algjörlega ótrúlegir á köflum, en á næsta augnabliki fara þeir úr því að vera frábærir í að vera fáránlegir.“ Komnir saman í úrslitin Þeir Romero og Martínez byrjuðu saman í úrslitaleik Suður-Ameríkukeppninnar árið 2024, þar sem Argentína fagnaði sigri gegn Kólumbíu. Þá hafa þeir spilað saman í hjarta varnarinnar í öllum leikjum liðsins á HM, að leik við Jórdaníu í riðlakeppninni undanskildum, en þá hafði Argentína þegar tryggt sig áfram. „Það eina sem ég vonast til þegar ég hætti er að ég verði ekki svona heimskur. Vonandi mun ég ekki tala svona illa um leikmenn, eða nokkurn mann,“ sagði Romero við argentínska miðla eftir leik í gærkvöld. „Við erum að reyna að gera okkar besta fyrir þjóð okkar. Stundum gengur það upp, stundum ekki, en við erum fyrst og fremst ánægðir að komast aftur í úrslitaleik á HM,“ segir Romero. Lisandro Martínez leikur fyrir Manchester United, fyrrum félag Nevilles.Joe Prior/Visionhaus via Getty Images Martínez, félagi hans í vörninni, bætti við: „Við erum vanir því að fólk tali um okkur í sífellu. Það virðist sem fólk hafi gaman af því, en við svörum á vellinum, ávallt með virðingu.“ Argentína hefur haldið hreinu í tveimur leikjum af sex þar sem parið hefur byrjað saman, gegn Alsír og Austurríki. En fengið á sig sex mörk gegn Grænhöfðaeyjum, Egyptalandi, Sviss og Englandi. Fastlega má búast við því að Romero og Martínez manni miðvarðastöðurnar er Argentína mætir Spáni í úrslitaleik HM klukkan 19:00 á sunnudagskvöldið kemur. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Íslenski boltinn Reyndu að brjótast inn í hús Yamals Fótbolti „Miður mín fyrir hönd allra“ Fótbolti De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ Fótbolti Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ Fótbolti Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Enski boltinn Rekinn fyrir að senda körfuboltakonu rasísk skilaboð Körfubolti Fleiri fréttir Argentíska landsliðið má búast við sekt „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Englendingar snertu varla boltann eftir markið sitt Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Maður dagsins á HM: Með bikarinn og margt fleira flúrað á kroppinn Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Dortmund tilkynnir komu Bjarka Hrafns Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Reyndu að brjótast inn í hús Yamals De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum Sjá meira