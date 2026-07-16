Fótbolti

„Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Cristian Romero skaut til baka á Gary Neville.
Cristian Romero skaut til baka á Gary Neville. Samsett/Getty

Cristian Romero, varnarmaður argentínska landsliðsins og Tottenham á Englandi, skaut föstum skotum á sjónvarpsmanninn og fyrrverandi fótboltamanninn Gary Neville eftir sigur Argentínu á Englandi í undanúrslitum á HM í gærkvöld.

Neville gerði kröfu um enskan sigur, líkt og fjölmargir aðrir enskir fótboltasérfræðingar. Þar má nefna Ian Wright, Joe Cole og fleiri til. Neville sagði það sökum þess að England hefði einfaldlega meiri gæði innanborðs en argentínska liðið.

Tveir leikmenn sem spila á Englandi mynda miðvarðapar argentínska liðsins. Lisandro Martínez, miðvörður Manchester United, og Romero sem spilar fyrir Tottenham.

Neville kallaði það „besta, versta miðvarðapar heims“ í aðdraganda leiksins. Þeir Martínez og Romero hafa verið misjafnir fyrir félagslið sín en gert vel með landsliðinu.

„Það er eins og annar þeirra gefi mark í hverri einustu viku,“ sagði Neville. „En þú sérð þá með Argentínu og þá skora þeir mörk, skalla boltann frá og eru bókstaflega allsstaðar,“ sagði hann og bætti við:

„Þess vegna kalla ég þá besta, versta miðvarðapar heims. Vegna þess að þeir geta verið algjörlega ótrúlegir á köflum, en á næsta augnabliki fara þeir úr því að vera frábærir í að vera fáránlegir.“

Komnir saman í úrslitin

Þeir Romero og Martínez byrjuðu saman í úrslitaleik Suður-Ameríkukeppninnar árið 2024, þar sem Argentína fagnaði sigri gegn Kólumbíu.

Þá hafa þeir spilað saman í hjarta varnarinnar í öllum leikjum liðsins á HM, að leik við Jórdaníu í riðlakeppninni undanskildum, en þá hafði Argentína þegar tryggt sig áfram.

„Það eina sem ég vonast til þegar ég hætti er að ég verði ekki svona heimskur. Vonandi mun ég ekki tala svona illa um leikmenn, eða nokkurn mann,“ sagði Romero við argentínska miðla eftir leik í gærkvöld.

„Við erum að reyna að gera okkar besta fyrir þjóð okkar. Stundum gengur það upp, stundum ekki, en við erum fyrst og fremst ánægðir að komast aftur í úrslitaleik á HM,“ segir Romero.

Lisandro Martínez leikur fyrir Manchester United, fyrrum félag Nevilles.Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Martínez, félagi hans í vörninni, bætti við: „Við erum vanir því að fólk tali um okkur í sífellu. Það virðist sem fólk hafi gaman af því, en við svörum á vellinum, ávallt með virðingu.“

Argentína hefur haldið hreinu í tveimur leikjum af sex þar sem parið hefur byrjað saman, gegn Alsír og Austurríki. En fengið á sig sex mörk gegn Grænhöfðaeyjum, Egyptalandi, Sviss og Englandi.

Fastlega má búast við því að Romero og Martínez manni miðvarðastöðurnar er Argentína mætir Spáni í úrslitaleik HM klukkan 19:00 á sunnudagskvöldið kemur.

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