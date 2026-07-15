Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki

Kvennalið Tindastóls býst ekki við því að þurfa að gefa fleiri leiki í Lengjudeildinni. Liðið þurfti að gefa leik gegn Keflavík á dögunum.
Í síðustu viku átti Keflavík að taka á móti Tindastóli í Lengjudeild kvenna en hið síðarnefnda lið mætti ekki í leikinn. Keflavík var því dæmdur 3-0 sigur.
Jóhann Daði Gíslason, formaður knattspyrnudeildar Tindastóls, hefur engar áhyggjur af því að það gerist aftur. Liðið hafi lent í óheppilegum meiðslum og hafi vegna þess ekki getað mætt til leiks í Keflavík.
Félagsskiptaglugginn á Íslandi opnar á morgun, 16. júlí, og er Tindastóll að horfa á markaðinn til að styrkja liðið. Félagið er að fylgjast með bæði innlendum og erlendum leikmönnum og má búast við að tilkynningar um nýja leikmenn berist bráðlega.
Tindastóll á að mæta Selfossi á heimavelli á laugardaginn og er búist við að Tindastóll verði með fullskipað lið í þeim leik. Leikmenn sem voru meiddir og eru að koma til baka ættu að vera klárir á laugardaginn.
Tindastóll er sem stendur í neðsta sæti Lengjudeildarinnar með þrjú stig. Liðið hefur aðeins unnið einn leik af níu leikjum deildarinnar.