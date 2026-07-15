Íslenski boltinn

Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki

Andri Broddason skrifar
Tindastóll ætlar að styrkja liðið með nýjum leikmönnum.
Tindastóll ætlar að styrkja liðið með nýjum leikmönnum. Vísir/Diego

Kvennalið Tindastóls býst ekki við því að þurfa að gefa fleiri leiki í Lengjudeildinni. Liðið þurfti að gefa leik gegn Keflavík á dögunum.

Í síðustu viku átti Keflavík að taka á móti Tindastóli í Lengjudeild kvenna en hið síðarnefnda lið mætti ekki í leikinn. Keflavík var því dæmdur 3-0 sigur.

Jóhann Daði Gíslason, formaður knattspyrnudeildar Tindastóls, hefur engar áhyggjur af því að það gerist aftur. Liðið hafi lent í óheppilegum meiðslum og hafi vegna þess ekki getað mætt til leiks í Keflavík.

Félagsskiptaglugginn á Íslandi opnar á morgun, 16. júlí, og er Tindastóll að horfa á markaðinn til að styrkja liðið. Félagið er að fylgjast með bæði innlendum og erlendum leikmönnum og má búast við að tilkynningar um nýja leikmenn berist bráðlega.

Tindastóll á að mæta Selfossi á heimavelli á laugardaginn og er búist við að Tindastóll verði með fullskipað lið í þeim leik. Leikmenn sem voru meiddir og eru að koma til baka ættu að vera klárir á laugardaginn.

Tindastóll er sem stendur í neðsta sæti Lengjudeildarinnar með þrjú stig. Liðið hefur aðeins unnið einn leik af níu leikjum deildarinnar.

Lengjudeild kvenna Tindastóll

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