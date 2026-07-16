Fótbolti

Argentíska lands­liðið má búast við sekt

Andri Broddason skrifar
Argentíska landsliðið hélt á borða eftir sigurinn í gær sem sambandið gæti verið sektað fyrir.
Argentíska landsliðið hélt á borða eftir sigurinn í gær sem sambandið gæti verið sektað fyrir. Elsa/Getty Images

Argentína vann England í undanúrslitum heimsmeistaramótsins. Argentíska liðið má þó búast við sekt þar sem leikmenn liðsins veifuðu fána með pólitískum skilaboðum eftir leik.

Sögulega hafa miklar deilur verið milli Englands og Argentínu bæði innan sem utan vallar. Undanúrslitaleikurinn í gær var því aðeins mikilvægari fyrir bæði liðin vegna sögu landanna tveggja.

Eftir sigurinn veifuðu leikmenn argentíska landsliðisins fána sem á stóð: „Falklandseyjar eru argentískar.“ Falklandseyjar eru breskt yfirráðasvæði sem Argentína og Bretland lentu í stríðsátökum um árið 1982.

Samkvæmt reglum Fifa mega leikmenn ekki dreifa pólitískum skilaboðum á vellinum. Argentína hefur áður haldið á borða með sömu skilaboðum fyrir vináttuleik gegn Slóveníu árið 2014. Þá var argentíska knattspyrnusambandið sektað um 20 þúsund pund fyrir verknaðinn eða rúmlega þrjár milljónir.

Victoria Villarruel, varaforseti Argentínu, hefur deilt ýmsum skilaboðum á samfélagsmiðlinum X til þess að styðja málstað argentíska landsliðsins.

Það var aukin gæsla í Atlanta á leiknum í gær vegna sögu landanna tveggja. Það er ljóst að þrátt fyrir að meira en 40 ár séu síðan stríðsátökin hættu þá skiptir landsvæðið miklu máli fyrir bæði löndin.

HM 2026 í fótbolta Argentína

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið