Argentíska landsliðið má búast við sekt Andri Broddason skrifar 16. júlí 2026 12:30 Argentíska landsliðið hélt á borða eftir sigurinn í gær sem sambandið gæti verið sektað fyrir. Elsa/Getty Images Argentína vann England í undanúrslitum heimsmeistaramótsins. Argentíska liðið má þó búast við sekt þar sem leikmenn liðsins veifuðu fána með pólitískum skilaboðum eftir leik. Sögulega hafa miklar deilur verið milli Englands og Argentínu bæði innan sem utan vallar. Undanúrslitaleikurinn í gær var því aðeins mikilvægari fyrir bæði liðin vegna sögu landanna tveggja. Eftir sigurinn veifuðu leikmenn argentíska landsliðisins fána sem á stóð: „Falklandseyjar eru argentískar.“ Falklandseyjar eru breskt yfirráðasvæði sem Argentína og Bretland lentu í stríðsátökum um árið 1982. Samkvæmt reglum Fifa mega leikmenn ekki dreifa pólitískum skilaboðum á vellinum. Argentína hefur áður haldið á borða með sömu skilaboðum fyrir vináttuleik gegn Slóveníu árið 2014. Þá var argentíska knattspyrnusambandið sektað um 20 þúsund pund fyrir verknaðinn eða rúmlega þrjár milljónir. ¡Las Malvinas son Argentinas! 🇦🇷 Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026 Victoria Villarruel, varaforseti Argentínu, hefur deilt ýmsum skilaboðum á samfélagsmiðlinum X til þess að styðja málstað argentíska landsliðsins. ¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! 🇦🇷 ¡No era un partido más! pic.twitter.com/JL5NoIt8Kj— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026 Það var aukin gæsla í Atlanta á leiknum í gær vegna sögu landanna tveggja. Það er ljóst að þrátt fyrir að meira en 40 ár séu síðan stríðsátökin hættu þá skiptir landsvæðið miklu máli fyrir bæði löndin. HM 2026 í fótbolta Argentína Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Íslenski boltinn Reyndu að brjótast inn í hús Yamals Fótbolti „Miður mín fyrir hönd allra“ Fótbolti De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ Fótbolti Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ Fótbolti Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Enski boltinn Rekinn fyrir að senda körfuboltakonu rasísk skilaboð Körfubolti Fleiri fréttir Argentíska landsliðið má búast við sekt „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Englendingar snertu varla boltann eftir markið sitt Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Maður dagsins á HM: Með bikarinn og margt fleira flúrað á kroppinn Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Dortmund tilkynnir komu Bjarka Hrafns Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Reyndu að brjótast inn í hús Yamals De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum Sjá meira