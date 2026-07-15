Íslenski boltinn

Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum

Sindri Sverrisson skrifar
Stjörnukonur halda áfram sínu flugi.
Stjörnukonur halda áfram sínu flugi. vísir/Diego

Framkonur halda áfram að koma á óvart og unnu annan frábæran sigur í Bestu deildinni í gærkvöld, og Stjarnan er á miklu flugi og nú aðeins tveimur stigum frá toppnum. Mörkin úr leikjum gærkvöldsins má sjá á Vísi.

Stjarnan hefur ekki tapað í sjö leikjum í röð, unnið fimm þeirra, og er nú í 3. sæti með 21 stig, tveimur stigum á eftir toppliði FH sem mætir Grindavík/Njarðvík annað kvöld.

Stjörnukonur unnu Þór/KA 3-2 í gærkvöld þar sem Fanney Lísa Jóhannesdóttir, Snædís María Jörundsdóttir og Hulda Hrund Arnarsdóttir skoruðu mörk þeirra. Bríet Jóhannsdóttir jafnaði metin í fyrri hálfleik fyrir gestina, í 1-1, og Erin Flurey minnkaði muninn úr víti í lokin.

Í Laugardalnum fylgdu Framkonur eftir sigrinum óvænta gegn Breiðabliki með því að vinna Þróttara, 1-0. Þróttur hefur því tapað þremur leikjum í röð og mistekist að skora í þremur af síðustu fjórum deildarleikjum.

Taylor Hamlett skoraði sigurmark Fram í gær, í upphafi seinni hálfleiks, og er nú markahæst í deildinni ásamt Ídu Marín Hermannsdóttur með átta mörk.

Besta deild kvenna Fram KA Þór Akureyri Stjarnan Þróttur Reykjavík

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