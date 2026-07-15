Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Sindri Sverrisson skrifar 15. júlí 2026 09:30 Stjörnukonur halda áfram sínu flugi. vísir/Diego Framkonur halda áfram að koma á óvart og unnu annan frábæran sigur í Bestu deildinni í gærkvöld, og Stjarnan er á miklu flugi og nú aðeins tveimur stigum frá toppnum. Mörkin úr leikjum gærkvöldsins má sjá á Vísi. Stjarnan hefur ekki tapað í sjö leikjum í röð, unnið fimm þeirra, og er nú í 3. sæti með 21 stig, tveimur stigum á eftir toppliði FH sem mætir Grindavík/Njarðvík annað kvöld. Stjörnukonur unnu Þór/KA 3-2 í gærkvöld þar sem Fanney Lísa Jóhannesdóttir, Snædís María Jörundsdóttir og Hulda Hrund Arnarsdóttir skoruðu mörk þeirra. Bríet Jóhannsdóttir jafnaði metin í fyrri hálfleik fyrir gestina, í 1-1, og Erin Flurey minnkaði muninn úr víti í lokin. Í Laugardalnum fylgdu Framkonur eftir sigrinum óvænta gegn Breiðabliki með því að vinna Þróttara, 1-0. Þróttur hefur því tapað þremur leikjum í röð og mistekist að skora í þremur af síðustu fjórum deildarleikjum. Taylor Hamlett skoraði sigurmark Fram í gær, í upphafi seinni hálfleiks, og er nú markahæst í deildinni ásamt Ídu Marín Hermannsdóttur með átta mörk. Besta deild kvenna Fram KA Þór Akureyri Stjarnan Þróttur Reykjavík Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Fótbolti Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Fótbolti Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag Fótbolti Urðu að sofa úti á svölum á hótelherberginu Sport Fleiri fréttir Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjör: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Sjá meira