Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 16. júlí 2026 09:34 Micah Richards varð fyrir miklu áfalli skömmu áður en leikur Englands og Argentínu hófst. getty/Mike Egerton Micah Richards fékk þær harmafréttir að faðir hans væri látinn skömmu áður en bein útsending BBC frá leik Englands og Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta hófst. Englendingar töpuðu leiknum, 2-1, og bið þeirra eftir að komast í úrslitaleik HM lengist því enn. Stuttu eftir að útsendingu BBC frá leiknum í Atlanta lauk greindi Richards frá því að faðir hans hefði fallið frá fyrr um daginn. „Skömmu áður en við fórum í loftið í dag fékk ég þær skelfilegu fréttir að faðir minn, Lincoln, væri látinn. Andlát hans var óvænt og hann yfirgaf okkur allt of snemma,“ skrifaði Richards á Instagram. „Hann var minn stærsti aðdáandi og missti varla af leik með mér allan minn feril. Hann fór með mig hvert sem ég þurfti að fara þegar ég var krakki og hann var stoltasta mögulega foreldri á ferlinum mínum. Hann var nánast alltaf mér við hlið. Ég veit hversu mikla þýðingu það hefur fyrir alla heima að horfa á leiki Englands á HM og ekkert annað tengir kynslóðirnar eins saman. Ég veit, sérstaklega sem Yorkshire-maður af gamla skólanum, að pabbi hefði viljað að við héldum áfram í kvöld sem við og gerðum. Ég hugsa til systkina minna og stórfjölskyldunnar í dag þar sem við minnumst föður míns, Lincolns, hetjunnar minnar og innblásturs.“ View this post on Instagram A post shared by Micah Richards (@micahrichards) Eftir að fótboltaferlinum lauk hefur Richards átt farsælan feril sem álitsgjafi í sjónvarpi, meðal annars á BBC og CBS þar sem hann fjallar um Meistaradeild Evrópu. Richards, sem er 38 ára, lék þrettán leiki fyrir enska landsliðið á sínum tíma og varð Englandsmeistari með Manchester City. 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