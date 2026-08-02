Lífið

Innipúki er ekki það sama og fýlupúki

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Baneitruð skemning á Innipúkanum.
Baneitruð skemning á Innipúkanum. Sunna Ben

Innipúkinn hefur fyrir löngu síðan fest sig í sessi sem öruggt athvarf miðbæjarrotta sem hætta sér ekki út í byggðir landsins yfir verslunarmannahelgina.

Ekkert minna var um dýrðir í ár en síðustu ár. Skipuleggjendur höfðu lýstu því yfir í kvöldfréttum Sýnar á föstudagskvöld að búist væri við stærsta Innipúka í sögu hátíðarinnar.

GDRN skein skært að vanda.Sunna Ben

„Við erum afskaplega glöð og stolt yfir því hvernig hátíðin fór af stað. Mikil gleði í húsinu og frábær stemmning á báðum sviðum. Hreint magnaðir tónleikar hjá gugusar og tatjana til dæmis og Emmsjá Gauta sem lokaði stóra sviðinus með hvelli,“ er haft eftir Eldari Ástþórssyni hátíðarstjóra í tilkynningu. 

Innipúkinn fór fram í Austurbæjarbíói í ár. Sunna Ben

Á dagskrá hátíðarinnar í ár má finna átján atriði alls.

Gugusar hefur sannarlega stimplað sig inn í íslenskt tónlistarlíf síðustu ár. Sunna Ben

Dagskrá Innipúkans í ár fer fram á tveimur sviðum. 

Engin vandamál, bara lausnir.Sunna Ben

Emmsjé kann sitt fag, það er ekki hægt að segja annað.Sunna Ben

Innipúkinn bauð ekki bara upp á góða skemmtun því ástin var líka í loftinu. Sunna Ben

DJ Mokki hélt sig sólarmegin á Innipúkanum. Sunna Ben

Eins og ég sagði, Innipúki þýðir ekki fýlupúki. Sunna Ben

Rithöfundurinn Þorvaldur Sigurbjörn Helgason ásamt góðum félögum. Sunna Ben

Guðrún Ýr Eyfjörð geislar ekki bara á sviðinu heldur líka utan þess. Sunna Ben
Verslunarmannahelgin Reykjavík Innipúkinn


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