Innipúki er ekki það sama og fýlupúki Sigurgeir Þorkelsson skrifar 2. ágúst 2026 16:34 Baneitruð skemning á Innipúkanum. Sunna Ben Innipúkinn hefur fyrir löngu síðan fest sig í sessi sem öruggt athvarf miðbæjarrotta sem hætta sér ekki út í byggðir landsins yfir verslunarmannahelgina. Ekkert minna var um dýrðir í ár en síðustu ár. Skipuleggjendur höfðu lýstu því yfir í kvöldfréttum Sýnar á föstudagskvöld að búist væri við stærsta Innipúka í sögu hátíðarinnar. GDRN skein skært að vanda.Sunna Ben „Við erum afskaplega glöð og stolt yfir því hvernig hátíðin fór af stað. Mikil gleði í húsinu og frábær stemmning á báðum sviðum. Hreint magnaðir tónleikar hjá gugusar og tatjana til dæmis og Emmsjá Gauta sem lokaði stóra sviðinus með hvelli,“ er haft eftir Eldari Ástþórssyni hátíðarstjóra í tilkynningu. Innipúkinn fór fram í Austurbæjarbíói í ár. Sunna Ben Á dagskrá hátíðarinnar í ár má finna átján atriði alls. Gugusar hefur sannarlega stimplað sig inn í íslenskt tónlistarlíf síðustu ár. Sunna Ben Dagskrá Innipúkans í ár fer fram á tveimur sviðum. Engin vandamál, bara lausnir.Sunna Ben Emmsjé kann sitt fag, það er ekki hægt að segja annað.Sunna Ben Innipúkinn bauð ekki bara upp á góða skemmtun því ástin var líka í loftinu. Sunna Ben DJ Mokki hélt sig sólarmegin á Innipúkanum. Sunna Ben Eins og ég sagði, Innipúki þýðir ekki fýlupúki. Sunna Ben Rithöfundurinn Þorvaldur Sigurbjörn Helgason ásamt góðum félögum. Sunna Ben Guðrún Ýr Eyfjörð geislar ekki bara á sviðinu heldur líka utan þess. Sunna Ben Verslunarmannahelgin Reykjavík Innipúkinn Mest lesið Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Klukkutíma bröns getur kostað marga daga í rúminu Lífið IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Tónlist Big Pussy er látinn Lífið Krakkatía vikunnar: Hungurleikar, biskup og geirfuglinn Lífið „Við getum ekki kvartað undan veðrinu“ Lífið Fréttatía vikunnar: Vasaþjófar, KFC og morðhótanir Lífið Selur aflátsbréf fyrir forsjálustu syndgara helgarinnar Lífið Fiðrildi og flugeldar í maganum í Herjólfsdal Lífið Loðinn laumufarþegi sníkti far frá Úlfarsfelli Lífið Fleiri fréttir Innipúki er ekki það sama og fýlupúki „Við getum ekki kvartað undan veðrinu“ Klukkutíma bröns getur kostað marga daga í rúminu Krakkatía vikunnar: Hungurleikar, biskup og geirfuglinn Big Pussy er látinn Fréttatía vikunnar: Vasaþjófar, KFC og morðhótanir Fiðrildi og flugeldar í maganum í Herjólfsdal Selur aflátsbréf fyrir forsjálustu syndgara helgarinnar Loðinn laumufarþegi sníkti far frá Úlfarsfelli Þjóðhátíð sett í blíðviðri í Eyjum Hættur í Jesus Christ Superstar eftir útgáfu lags til stuðnings Ísrael Ískaldur töffari, skapstór snillingur og afkastamikill vinnuþjarkur Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Sam Smith trúlofað Halla Hrund og uglurnar þrjár Útför Megasar Gerði sátt við aðstoðarkonuna sem sakaði hann um nauðgun „Þegar við sáum kastalann var ekki aftur snúið“ Gladiator kveikti neistann við brennuna og úr varð ódauðlegt þjóðhátíðarlag Kíkti í kaffi til kanslarans Hvað veistu um… skák? „Ég hef aldrei brotið kynferðislega á neinum á ævi minni“ Madison Beer trúlofast NFL-kappa Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Tilraunakennd tískusýning í bílakjallara Sjá meira