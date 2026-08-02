Krakkatía vikunnar: Hungurleikar, biskup og geirfuglinn Eiður Þór Árnason skrifar 2. ágúst 2026 06:00 Krakkatían er fastur liður á Vísi á sunnudagsmorgnum. Grafík/Sara Rut Hversu vel fylgist þú með? Spreyttu þig á Krakkatíunni! Í henni beinum við kastljósinu bæði að því sem gerðist síðustu daga og öðrum spurningum úr ýmsum áttum. Láttu á reyna hér fyrir neðan og sjáðu hversu mörg stig þú hefur upp úr krafsinu. Sem fyrr er einungis montrétturinn í verðlaun. (Og að sjálfsögðu er bannað að svindla!) Fréttatían birtist á laugardagsmorgnum klukkan 6:00 og Krakkatían á sama tíma á sunnudagsmorgnum. Spreyttu þig á nýjustu Fréttatíunum hér og Krakkatíunum hér. Ef þig þyrstir svo í enn meira þá getur þú kíkt á Hvað veistu um...? þar sem spurt er um ólík umfjöllunarefni. Krakkatían Mest lesið Big Pussy er látinn Lífið Fréttatía vikunnar: Vasaþjófar, KFC og morðhótanir Lífið Krakkatía vikunnar: Hungurleikar, biskup og geirfuglinn Lífið Loðinn laumufarþegi sníkti far frá Úlfarsfelli Lífið Litavalið sem breytti öllu á nýja heimilinu Lífið samstarf Fiðrildi og flugeldar í maganum í Herjólfsdal Lífið Selur aflátsbréf fyrir forsjálustu syndgara helgarinnar Lífið Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Lífið Þjóðhátíð sett í blíðviðri í Eyjum Lífið Ískaldur töffari, skapstór snillingur og afkastamikill vinnuþjarkur Lífið Fleiri fréttir Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Krakkatía vikunnar: Hungurleikar, biskup og geirfuglinn Big Pussy er látinn Fréttatía vikunnar: Vasaþjófar, KFC og morðhótanir Fiðrildi og flugeldar í maganum í Herjólfsdal Selur aflátsbréf fyrir forsjálustu syndgara helgarinnar Loðinn laumufarþegi sníkti far frá Úlfarsfelli Þjóðhátíð sett í blíðviðri í Eyjum Hættur í Jesus Christ Superstar eftir útgáfu lags til stuðnings Ísrael Ískaldur töffari, skapstór snillingur og afkastamikill vinnuþjarkur Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Sam Smith trúlofað Halla Hrund og uglurnar þrjár Útför Megasar Gerði sátt við aðstoðarkonuna sem sakaði hann um nauðgun „Þegar við sáum kastalann var ekki aftur snúið“ Gladiator kveikti neistann við brennuna og úr varð ódauðlegt þjóðhátíðarlag Kíkti í kaffi til kanslarans Hvað veistu um… skák? „Ég hef aldrei brotið kynferðislega á neinum á ævi minni“ Madison Beer trúlofast NFL-kappa Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Tilraunakennd tískusýning í bílakjallara Safna fjármagni með múrmeldýrum á OnlyFans Gurrý komin aftur á markaðinn Sjá meira