Kærleikur og stemning eru í loftinu í Neskaupsstað um þessar mundir enda stendur hátíðin Neistaflug yfir nú um verslunarmannahelgina. Ræst hefur úr spám og nú er sól og blíða í bænum.
Greint var frá því á Vísi í gær að norðanmenn væru ósáttir við spár veðurfræðinga, sem höfðu spáð súld fyrir bæði Norðan og Austan.
Ræst hefur að milu leyti úr þeim spám, jafnvel á Austurlandi þar sem mikilli rigningu var spáð en nú er sól.
Hátíðin Neistaflug stendur yfir í Neskaupstað um verslunarmannahelgina en María Bóel Guðmundsdóttir, skipuleggjandi Neistaflugs, sagði í hádegisfréttum Bylgjunnar að verðið fyrir austan væri orðið talsvert betra en spár höfðu gert ráð fyrir.
„Núna er bara komin sól og blíða. Þannig að við getum ekki kvartað undan veðrinu og svo er mikill kærleikur og góð stemning í bænum.“
Margt hefur verið um að vera á hátíðinni um helgina. Lína Langsokkur og Solla Stirða hafa skemmt yngri kynslóðum. Húsið hafi skemmfyllst í partíbingói og síðan hafi Diljá, Færibandið og Aron Can einnig troðið upp í Egilsbúð á föstudag.
Hún kveðst ekki hafa tölu á því hve margir eru í bænum en bæði sé um að ræða heimamenn – þar á meðal brottflutta heimamenn – en einnig fólk alls staðar að. Flestir hafi þó einhverja tengingu.
Rætt var við Maríu í hádegisfréttum Bylgjunnar.
„Það er fullt af fólki í bænum.“
Í kvöld verða stórtónleikar á hátíðarsvæðinu þar sem Sprite Zero Klan, Jóhanna Guðrún, Emmsjé Gauti og Nýdönsk stíga öll á svið. Síðan verður flugeldasýning.
Svo halda Sprite Zero Klan áfram í Beituskúrnum en á þeim tónleikum verður átján ára aldurstakmark.
„Við hlökkum mikið til.“