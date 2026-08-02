Lífið

„Við getum ekki kvartað undan veðrinu“

Agnar Már Másson skrifar
Fólk á öllum aldri sækir Neistaflug heim um helgina. Solla Stirða og Lína Langsokkur hafa skemmt ungu kynslóðinni.
Fólk á öllum aldri sækir Neistaflug heim um helgina. Solla Stirða og Lína Langsokkur hafa skemmt ungu kynslóðinni. Aðsend

Kærleikur og stemning eru í loftinu í Neskaupsstað um þessar mundir enda stendur hátíðin Neistaflug yfir nú um verslunarmannahelgina. Ræst hefur úr spám og nú er sól og blíða í bænum.

Greint var frá því á Vísi í gær að norðanmenn væru ósáttir við spár veðurfræðinga, sem höfðu spáð súld fyrir bæði Norðan og Austan. 

Ræst hefur að milu leyti úr þeim spám, jafnvel á Austurlandi þar sem mikilli rigningu var spáð en nú er sól.

Hátíðin Neistaflug stendur yfir í Neskaupstað um verslunarmannahelgina en María Bóel Guðmundsdóttir, skipuleggjandi Neistaflugs, sagði í hádegisfréttum Bylgjunnar að verðið fyrir austan væri orðið talsvert betra en spár höfðu gert ráð fyrir.

„Núna er bara komin sól og blíða. Þannig að við getum ekki kvartað undan veðrinu og svo er mikill kærleikur og góð stemning í bænum.“

Sápuboltameistarar.Aðsend
Keppt var í sápubolta á hátíðinni.Aðsend

Margt hefur verið um að vera á hátíðinni um helgina. Lína Langsokkur og Solla Stirða hafa skemmt yngri kynslóðum. Húsið hafi skemmfyllst í partíbingói og síðan hafi Diljá, Færibandið og Aron Can einnig troðið upp í Egilsbúð á föstudag.

Fólk á öllum aldri sækir Neistaflug heim um helgina. Solla Stirða og Lína Langsokkur hafa skemmt ungu kynslóðinni.Aðsend

Hún kveðst ekki hafa tölu á því hve margir eru í bænum en bæði sé um að ræða heimamenn – þar á meðal brottflutta heimamenn – en einnig fólk alls staðar að. Flestir hafi þó einhverja tengingu.

Rætt var við Maríu í hádegisfréttum Bylgjunnar.

„Það er fullt af fólki í bænum.“

Í kvöld verða stórtónleikar á hátíðarsvæðinu þar sem Sprite Zero Klan, Jóhanna Guðrún, Emmsjé Gauti og Nýdönsk stíga öll á svið. Síðan verður flugeldasýning.

Færibandið tróð upp á tónleikum í gær.Aðsend

Svo halda Sprite Zero Klan áfram í Beituskúrnum en á þeim tónleikum verður átján ára aldurstakmark.

„Við hlökkum mikið til.“

Aron Can tryllti lýðinn.Aðsend
Það var uppselt í partíbingó á Neistaflugi í gær.Aðsend
Hvaða tölu ætli þeir séu að lesa upp?Aðsend
Frá tónleiku á Neistaflugi.Aðsend
Fjarðabyggð Verslunarmannahelgin


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