Steinunn Þórðardóttir lenti í miður skemmtilegri upplifun eftir að hafa hlaupið tuttugu kílómetra á Úlfarsfelli á fimmtudaginn. Eftir að hún kom heim í Hlíðarnar skaust minkur upp undan húddinu á bíl hennar, stökk af bílnum og hljóp í átt að Kringlumýrabraut.
Steinunn er sjúkraþjálfari og mikill útivistargarpur og heldur úti TikTok-aðgangnum „Steinath“ þar sem hún sýnir frá hlaupum sínum, hjólaferðum og ýmsu öðru úr lífi sínu. Á fimmtudaginn birti hún hins vegar óvenjulegt myndband af hlaupi sínu á Úlfarsfelli.
„Smá örsaga og varúðarorð ef þið ætlið að fara að hlaupa í Mosó eða á Úlfarsfelli. Kíkið á bílana ykkar áður en þið farið af stað eða bara sleppið því að fara þarna, grínlaust,“ segir Steinunn í byrjun myndbandsins.
@steinath Farið varlega elsku hlaupavinir 😅😱☣️ #hlaupatok #hjólatiktok #gellurstyðjagellur #fyrirþig ♬ original sound - Steina
„Ég fór í dag, geggjað hlaup á Úlfarsfelli og allt frábært við það, geðveikt veður og allt æðislegt. Ég er svo að keyra eftir að ég kem heim og er á Kringlumýrarbraut. Þá hefur minkur falið sig í húddinu á bílnum mínum,“ segir hún.
Minkurinn hafi þvínæst hlaupið meðfram framrúðu bílsins og stökk niður á götu.
„Ég er grínlaust ennþá trámatíseruð. Barnið mitt getur vottað fyrir það hvað mér brá, þetta var hræðilegt,“ segir Steinunn. Hún opnaði síðan húddið sem var sem betur fer tómt og tilkynnti málið í kjölfarið til lögreglu og Mosfellsbæjar.
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Á miðvikudaginn var mörg hundruð minkum, ef ekki þúsund, sleppt úr minkabúinu Dalsbúi og síðan þá hafa staðið yfir aðgerðir til að fanga eða drepa minkana. Hins vegar er ekki víst hvort um var að ræða villtan mink eða flóttamink sem fékk sér far með Steinunni.
Fréttastofa heyrði hljóðið í Steinunni til að fá skýrari lýsingu af atburðarásinni. Steinunn hafði hlaupið í um fjóra tíma á Úlfarsfelli þegar hún keyrði heim í Hlíðarnar og var þar á rúntinum á leiðinni í verslun með dóttur sinni.
„Ég var komin heim í Hlíðarnar en stoppaði ekkert og var á leiðinni annað. Ég var sem betur fer að keyra af beygjuakrein á Kringlumýrabraut inn á Listabraut þannig ég var búin að hægja vel á mér, annars hefði ég örugglega keyrt á, mér brá svo,“ segir hún.
„Þar stekkur minkurinn upp og ég sé hann hlaupa milli rúðunnar og húddsins. Mér leið eins og hann væri ofan á mér, þetta er svo nálægt. Þetta er gömul Toyota Rav og þá var hann búinn að, ég veit það ekki, hanga á húddinu eða liggja þarna ofan á.“
Steinunn hafi brugðist ókvæða við óvæntum minknum.
„Ég öskra upp yfir mig og greyið níu ára dóttir mín, sem var með mér í bílnum, er ennþá að hlæja að mér,“ segir Steinunn.
Að sögn Steinunnar hafi minkurinn verið lítill brúnn og hélt hún í fyrstu að þetta væri rotta áður en hún áttaði sig á hvernig dýr þetta væri.
„Ég sá ekki hvert hann fór en hann hljóp í átt að umferðinni á Kringlumýrabraut þannig það getur vel verið að það hafi verið keyrt á hann,“ segir hún.
„Svo þorði ég ekki annað en að opna húddið og þá var náttúrulega ekkert þar,“ segir Steinunn sem hafði í kjölfarið samband við lögreglu sem þakkaði henni fyrir ábendinguna.